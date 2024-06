Ile Maurice: COM et FMC à couteaux tirés

A quelques semaines du départ de la délégation mauricienne pour Paris dans le cadre des Jeux olympiques, le Comité olympique mauricien (COM) et la Fédération mauricienne de cyclisme (FMC) sont à couteaux tirés en ce qui concerne le choix de celui qui accompagnera la vététiste Aurélie Halbwachs-Lincoln à Paris.

Le COM insiste pour que ce soit Yannick Lincoln, son époux, alors que la FMC opte plutôt pour le directeur technique (DTN) national Trevor Court.

Cette situation a franchi un nouveau cap lorsque le secrétaire général du COM, Hedley Han, a reçu une lettre dans laquelle l'auteur exprime son mécontentement par rapport au choix de l'instance de Trianon. On peut notamment y lire ceci : «To envie faire enn cadeau Yannick Lincoln this is your problem but he can't take from the quota of the federation», écrit notamment l'auteur. Ce dernier poursuit en précisant que Yannick Lincoln est toujours un athlète et qu'il ne possède pas de licence de directeur sportif. L'auteur va même plus loin en donnant une indication sur la probable performance d'Aurélie Halbwachs-Lincoln aux JO : «Aurélie ne fera même pas 2 tours parmi les pros.»

Pour rappel, Aurélie Halbwachs-Lincoln deviendra la première femme à représenter l'île Maurice en VTT (cross-country olympique) à une Olympiade. La période de qualification a pris fin le 26 mai avec la manche de Coupe du monde disputée à Nove Mesto en République tchèque. Maurice a obtenu la qualification en étant la première nation africaine classée en dehors des 19 meilleures nations. En effet, l'Afrique du Sud ayant terminé à la 19e place mondiale, a obtenu une qualification directe. Ce sera la troisième participation d'Aurélie Halbwachs-Lincoln aux JO après celles de 2008 à Beijing et 2012 à Londres en cyclisme sur route.

Le choix du COM reposerait sur l'expérience de Yannick Lincoln. «Yannick Lincoln a beaucoup d'expérience dans le VTT. C'est le meilleur dans ce domaine et il connaît les aspects techniques entourant cette discipline. C'est la raison pour laquelle notre choix s'est porté sur lui. Nous savons qu'il va offrir l'encadrement nécessaire à Aurélie», confie Philippe Hao Thyn Voon.

D'autres fédérations sportives devraient se retrouver dans la même situation sous peu à mesure que s'approche les JO. Les tickets pour les JO sont rares alors qu'il y a toujours une forte demande.