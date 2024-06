Afrique: Festival Gnaoua d'Essaouira - La fusion des styles Gnaoua, Flamenco, Batucada et Zaouli, un véritable hymne au métissage culturel

Essaouira — Lors d'une soirée mémorable aux fusions inédites, le Festival Gnaoua et Musiques du Monde d'Essaouira, a célébré jeudi soir différentes influences marocaines, africaines, hispaniques et outre-Atlantique.

Véritable hymne au métissage, le concert d'ouverture, fruit d'une résidence exceptionnelle, a réuni les Maâlems Hassan Boussou et My Tayeb Dehbi avec la Compagnie Dumanlé, Nino de Los Reyes, Sergio Martinez & Ilê Aiyê.

Devant un public captivé et enthousiaste, de tous les âges et de différentes nationalités, le très éclectique Hassan Boussou dont la musique pénètre les âmes et le fougueux My Tayeb Dehbi ont échangé leurs notes spirituelles avec leurs alter-ego brésiliens, les très engagés Ilê Aiyê.

Les performances scéniques des Ivoiriens de la compagnie Dumanlé ont trouvé écho face au tempo de Nino de Los Reyes et Sergio Martinez, les deux stars du Flamenco jazz actuel. Il s'agit d'une fusion aux influences bigarrées, savamment dosées, réunissant le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Brésil et l'Espagne dans un concert qui restera à coup sûr dans les annales.

Cette expérience musicale et visuelle est une explosion de rythmes mêlant les genres Gnaoua, Batucada brésilienne, Flamenco et Zaouli pour mettre en perspective leurs similitudes. Ce spectacle marque aussi, pour la première fois, la rencontre extraordinaire entre 3 genres classés sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO (Gnaoua, Flamenco et Zaouli).

Un autre moment fort de la soirée est celui de la rencontre entre deux talents d'exception. Le premier, Alune Wade, est habitué aux collaborations les plus prestigieuses : Youssou N'dour, Cheick Tidiane Seck, Bobby McFerrin, Joe Zawinul, Aziz Sahmaoui, ou encore Marcus Miller.

Virtuose sénégalais de la basse, compositeur et chanteur Alune Wade a croisé ses notes, lors de cette soirée, avec le jeune Maâlem Abdelmalek El Kadiri, fils spirituels des plus grands maîtres gnaouis tels que le Maâlem Abdallah Guinea, Maâlem Abderrahman Paco , Maâlem Cherif Regragui et bien d'autres.

Les artistes, venus des quatre coins du monde, ont partagé la scène, créant des moments d'harmonie et de magie musicale. Les spectateurs, transportés par cette symbiose unique, ont vécu une expérience culturelle riche, témoignant de la singularité de ce festival emblématique.

Les ruelles d'Essaouira ont résonné des échos de cette célébration universelle, consolidant encore davantage la réputation du festival comme un rendez-vous incontournable de la scène artistique mondiale. Cette année encore, le Festival propose une programmation audacieuse et inclusive, marque de fabrique de cet événement qui donne à vivre une expérience unique au monde.

Au menu figurent 53 concerts, un forum des droits humains, un programme de formation avec la prestigieuse institution musicale Berklee College of Music, des tables rondes sur la culture Gnaoua, une grande exposition d'artistes marocains et de nombreuses activités à travers la ville.