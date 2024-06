Maroc: Le CMC publie un spécial sur la transformation économique

Casablanca — Le Centre Marocain de Conjoncture (CMC) a annoncé la parution de sa récente publication mensuelle "Maroc Conjoncture" n°369 qui est un spécial portant sur "La transformation économique : Quels métiers de demain ? ".

Ce spécial s'articule autour de plusieurs axes portant notamment sur "Économie mondiale : L'amorce d'une reprise mais les risques sont nombreux", "Budget 2024 : Les arbitrages difficiles entre soutien à l'activité et consolidation des comptes publics", et "Échanges extérieurs 2023-2024 : Regain de dynamisme des marchés et signes de consolidation des équilibres extérieurs", fait savoir le CMC dans un communiqué.

Dans ce nouveau numéro, le Centre souligne qu'un optimisme prudent caractérise l'économie mondiale, tandis que la croissance, quoique modérée, s'accélère en dépit des effets du durcissement des politiques monétaires et le recul de l'inflation est plus rapide que prévu et la reprise est inégale.

Et d'ajouter que les risques entourant les perspectives sont plus équilibrés mais des préoccupations majeures subsistent, notant que les fortes tensions géopolitiques, notamment au Moyen-Orient, pourraient perturber les marchés de l'énergie.

Concernant le Budget 2024, la priorité a été d'abord accordée aux programmes de reconstruction de la région d'Al Haouz, ainsi qu'à la mise en place des dispositifs nécessaires à la généralisation de l'accès au système de protection sociale.

%

Parallèlement, le budget prévoit le renforcement des actions visant la relance de l'activité à travers la redynamisation des investissements dans le secteur public et l'amélioration du cadre incitatif et du climat des affaires à l'adresse de l'initiative privée, précise la publication.

S'agissant des échanges extérieurs 2023-2024, le CMC précise que l'évolution des comptes extérieurs s'est inscrite depuis plus d'une année sous le signe de la consolidation, en dépit d'un contexte économique instable marqué par l'affaiblissement de la demande et la persistance des tensions inflationnistes.

D'après la publication, le redressement sensible des activités tournées à l'export, conjugué au fléchissement de principaux postes d'importations, a induit une nette amélioration de la situation des équilibres extérieurs avec un allègement sensible du déficit commercial et un redressement du taux de couverture.

Sur l'axe de l'investissement et de la création d'emploi au Maroc, l'amélioration du climat des affaires et l'encouragement à l'investissement représentent des piliers fondamentaux pour le développement économique, relève le CMC, notant que le Royaume a réalisé des avancées notables dans ces domaines au cours des deux dernières décennies.

Pour ce qui est de la typologie des emplois au Maroc, le Centre fait remarquer que l'économie marocaine, en constante évolution, se trouve à un carrefour où les dynamiques sectorielles influencent profondément la typologie des emplois disponibles.

La transformation économique et les efforts pour diversifier les sources de croissance ont conduit à l'émergence de nouveaux métiers qui requièrent des compétences spécifiques et pointues.