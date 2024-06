Maroc: Des dirigeants palestiniens saluent les initiatives de solidarité du pays envers le peuple palestinien

Tanger — Des dirigeants politiques et religieux palestiniens ont salué, jeudi à Tanger, les initiatives de solidarité continues du Royaume du Maroc, Roi et peuple, visant à soutenir les causes du peuple palestinien, en particulier la préservation de l'identité d'Al-Qods Acharif.

Intervenant lors d'un festival de solidarité avec le peuple palestinien, organisé à l'initiative de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif et du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, sous le thème "Avec eux dans l'adversité comme dans la prospérité", les dirigeants palestiniens ont loué les nobles et généreuses initiatives humanitaires de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, pour soutenir les droits légitimes du peuple palestinien, protéger les lieux saints et contrer les mesures visant à altérer l'identité de la ville sainte.

A cet égard, le ministre palestinien des affaires d'Al Qods, Ashraf Al Aawar, a affirmé que "Bayt Al-Maqdis a un lien historique profond avec le Royaume du Maroc", saluant les efforts incessants du Royaume pour soutenir les droits légitimes du peuple palestinien par tous les moyens disponibles.

"Il s'agit d'un engagement ferme et une promesse sincère malgré les conditions difficiles que vivent les villes palestinienne", a-t-il noté, soulignant que la dernière manifestation de ce soutien continu est l'acheminement d'aides médicales vers Gaza au cours de cette semaine, arrivées à point nommé. Le ministre a réitéré ses sincères remerciements au Royaume du Maroc pour ce soutien constant, mettant en avant les efforts de l'Agence Bayt Mal Al-Qods, bras exécutif du Comité Al-Qods, présidé par SM le Roi, qui doivent être consolidés et développés pour servir de base à un effort arabe collectif, d'autant plus que l'agence a accumulé 25 ans d'expérience et a profondément ancré dans le coeur des Maqdessis les liens fraternels entre le Maroc et la Palestine.

%

De son côté, le président du Conseil d'administration de l'Université Al-Azhar à Gaza, Khalil Abou Foul, a exprimé ses sincères remerciements à SM le Roi Mohammed VI et au peuple marocain pour l'envoi de 40 tonnes d'aides médicales aux Palestiniens, soulignant que "le peuple palestinien est habitué à bénéficier de ce genre d'initiatives de solidarité fraternelles de la part du Royaume du Maroc, qui reflètent sa foi inébranlable en la justesse de la cause palestinienne".

Pour sa part, l'évêque Munib Younan, ancien président de la Fédération luthérienne mondiale, a également salué les positions justes et honorables de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui considère la question palestinienne comme une cause nationale par excellence, affirmant que SM le Roi, en tant que Président du Comité Al-Qods, ne cesse de donner Ses Hautes instructions à l'Agence Bayt Mal Al-Qods, depuis 25 ans, pour soutenir toutes les catégories de la société maqdessie, musulmans et chrétiens, afin de renforcer leur résistance pour obtenir la liberté et la dignité.

"En tant que chrétien palestinien arabe, je suis venu d'Al Qods pour remercier le peuple marocain pour ses positions honorables en solidarité avec la justesse de la cause palestinienne", a-t-il dit, notant que "cette position sera gravée à jamais dans l'histoire, bienheureux ceux qui procurent la paix". Quant au prédicateur de la mosquée Al-Aqsa, Sheikh Ismail Nawahda, il a souligné que "nul ne peut nier les positions du Maroc frère, qui soutient la Palestine depuis longtemps", mettant en avant le soutien économique, matériel et moral continu du Royaume au peuple palestinien, en particulier l'envoi de 40 tonnes de matériel médical et d'aide humanitaire aux Palestiniens de Gaza par l'Agence Bayt Mal Al-Qods.

Le prédicateur a ainsi imploré le Très Haut de préserver le Royaume du Maroc, Roi et peuple, et de lui assurer sécurité, paix, progrès et prospérité, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

De son côté, le directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, Mohamed Salem Echerkaoui, a affirmé que SM le Roi Mohammed VI n'a cessé, depuis 25 ans, de donner Ses Hautes instructions pour prendre soin des conditions des Maqdessis, à travers une action de terrain continue menée par l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, notant que l'Agence représente aujourd'hui "l'institution arabe et islamique la plus influente de la ville".

La supervision personnelle de SM le Roi Mohammed VI des actions menées par l'Agence lui a permis de réaliser des projets d'une valeur de plus de 13,8 millions de dollars entre 2019 et 2023, a-t-il relevé, précisé que l'Agence a engagé, au cours du 1er semestre 2024, 3 millions de dollars pour des aides sociales et la restauration de certains bâtiments de l'ancienne médina, ainsi que pour les incubateurs de projets de jeunes. M. Echerkaoui a fait savoir que l'agence, grâce à ces projets entièrement financés par le Maroc, a contribué à améliorer les conditions de vie des Maqdessis, à travers des projets économiques, sociaux et sanitaires répondant directement à leurs besoins.

Cet événement, qui s'est déroulé en présence notamment du secrétaire général de la Wilaya de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, de responsables, d'élus locaux, et des membres du Conseil régional des Oulémas, ainsi que d'acteurs civils, a été marqué par l'inauguration d'une exposition illustrant les initiatives de solidarité du Maroc envers la Palestine, les projets et réalisations de l'Agence Bayt Mal Al-Qods, et des photos d'Al Qods.

Il a été ponctué également par la projection du film documentaire "Le Maroc aux yeux des Palestiniens", et une performance artistique donnée par la chorale du Centre d'épanouissement culturel et artistique Sidi Ben Youssef de Fès.