Maroc: Focus à Rabat sur le répertoire artistique andalou de feu Ahmed Pirou

Rabat — Le répertoire artistique andalou de feu Ahmed Pirou a été au centre d'une journée d'étude organisée jeudi par l'Académie du Royaume du Maroc, l'occasion de mettre en lumière les exceptionnelles contributions du défunt à l'enrichissement du patrimoine culturel et musical marocain.

S'exprimant à cette occasion, le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume, Abdeljalil Lahjomri, a mis en avant les oeuvres riches du maître Ahmed Pirou qui constituent, par essence, "une authentique école marocaine de composition et de chant", soulignant que cette rencontre vient commémorer un patrimoine culturel et musical qui fait partie de "l'histoire commune qui a lié le Maroc et l'Andalousie et qui est encore présente aujourd'hui dans l'architecture, l'art culinaire, l'habillement, les noms de famille, entre autres".

Et de poursuivre que l'étude et la recherche en matière de patrimoine gharnati, demeure "une nécessité urgente pour préserver ce riche héritage pour les générations futures".

Dans ce contexte, "nous nous attelons au sein de l'Institut académique des arts et la Chaire d'Andalousie, récemment créée par l'Académie du Royaume du Maroc, à étudier le patrimoine culturel commun entre le Maroc et l'Espagne", a-t-il indiqué.

Pour sa part, l'artiste et chercheur en musique, Abdeslam Khalloufi, a mis en avant la carrière de feu Ahmed Pirou, longue de sept décennies, soulignant qu'elle se poursuivra à travers ses fidèles apprentis qui ont appris de lui et bénéficié de ses apports.

À cet égard, il a fait remarquer que les genres musicaux courants à Rabat jusqu'au début des années 1940, qui pourraient avoir contribué à la formation de l'éveil musical d'Ahmed Pirou, peuvent être résumés en Tarab Al Ala, le Gharnati, le Madih, Samaa, le Malhoun ou encore les chansons orientales.

D'autres témoignages ont, par ailleurs, mis en exergue ses qualités et ses efforts pour promouvoir la musique andalouse à travers la documentation, la composition et la pratique, notant que feu Ahmed Pirou a fortement contribué à l'enrichissement de la recherche sur le patrimoine authentique gharnati au Maroc.

Cette journée d'étude a été marquée par la projection d'un film documentaire dans lequel le regretté Ahmed Pirou évoque sa longue carrière artistique et son apprentissage à jeune âge auprès de ses grands maîtres, tels que Ahmed Bennani, Houssin Benmekki Hajjam et Fkih Mohamed Sbiyaa.

Cette rencontre commémorative s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités du monde de la culture et de la littérature, d'experts et de professeurs spécialisés, ainsi que d'un groupe d'amis et des membres de la famille du défunt.

Décoré en 1989 du Wissam Al Arch, feu Ahmed Pirou a formé plusieurs artistes, notamment Bahaa Ronda et son fils Taha Pirou.