Ile Maurice: Le C Kite Festival fête son troisième anniversaire

Situé sur la côte est de l'île, l'établissement hôtelier C Mauritius Palmar accueille, du 27 juin au 1er juillet, la troisième édition du C Kite Festival. Ce festival haut en couleur promet un programme bien rempli avec notamment des compétitions de kitesurf animées par des kitesurfeurs de renommées mondiales.

Evénement phare du calendrier des sports nautiques, ce C Kite Festival, qui se tient en collaboration avec Air Mauritius et la Mauritius Tourism Promotion Authority, offre un programme riche en activités avec des compétitions de kitesurf, séances de yoga, découvertes culinaires et ambiance musicale.

Des kitesurfeurs de renom venus du monde entier seront aussi de la partie dont le champion Louka Pitot, ambassadeur de kitesurf de la marque C Resorts, et Antoine Auriol, parrain du festival, ancien champion du monde de kitesurf, animateur de télévision et reporter à l'Ocean Race 2023.

D'autres célébrités seront également présentes, notamment la cheffe sud-africaine NTI, le DJ Charles B et la professionnelle du yoga Emily Mouu.

«Le C Kite Festival n'est pas simplement un événement sportif, il s'agit d'une véritable célébration de la passion pour le kitesurf ! Ce festival est devenu, au fil des années, un rendez-vous incontournable pour les passionnés du kitesurf et des sports nautiques. Il s'établit également comme une vitrine mettant en valeur l'île Maurice comme destination de rêve pour les amateurs de ce sport et positionne la côte Est comme l'un des meilleurs spots de kite de l'île. C Mauritius, le seul hôtel du pays à organiser un tel événement à Maurice, promet une expérience inoubliable aux participants», souligne Olivier de Guardia, General Manager de C Mauritius, Palmar.

Le public pourra profiter non seulement du kitesurf mais de toute une pléiade d'activités, avec des invités d'exception. Emily Mouskides ou Emily Mouu, experte en yoga et coach personnelle qualifiée, sera présente. Elle est reconnue pour son approche novatrice du bien-être et de la pleine conscience et proposera des séances de yoga aux athlètes, leur permettant de découvrir l'équilibre entre force et sérénité pour les préparer à la compétition.

Quant à Charles B, DJ et producteur originaire de Paris, il fera vibrer les participants avec ses beats Techno et DNB. Pour sa part, la Cheffe Nti préparera un festin culinaire composé de ses naans signatures et autres délices sud-africains.

Les kitesurfeurs internationaux

Noah Nicolas - champion du monde U19 GKA 2023 et champion d'Espagne Adultes 2022

Victor Hays - kitesurfeur professionnel classé 12e mondial en FS 2012

Tom Hebert - vice-champion du monde à deux reprises

Tom Court - champion britannique et champion du monde de E-foil Racer (2023 Flite Board)

Hay Katz - champion d'Israël et détenteur du meilleur score de 9.0 pour une figure en big air

Arthur Guillebert - kitesurfeur freestyle, champion du monde 2021 et double champion d'Europe 2014-2015

Louka Pitot - cinq fois champion de France, deux fois champion du monde junior, classé parmi les six meilleurs mondiaux et ambassadeur C Resorts

Titouan Galea - triple champion du monde de Wing Foil

Edgar Ulrich - champion de France Senior 2022, quatrième au Red Bull King of the Air et troisième champion du monde 2024

Le programme

Vendredi 28 juin

10h00-10h30 : Kitesurfing Demo & Equipment Trial

12h30-14h30 : Lunch excluding drinks

13h00-15h00 : Freestyle Kitesurfing Demo

19h00-22h00 : Live Music Performance and Dinner with Jesska excluding drinks

22h00-00h00 : Live DJ Mix

Samedi 29 juin

09h00-12h00 : Best Trick Demonstration by Champs & Influencers

11h00-12h00 : Slackline Competition

12h00-14h30 : Special Lunch excluding drinks

15h30 : Best Trick Competition & Prize Giving, Open to Amateur

17h00 : Big Air Competition, Judged by Pros, Open to Amateur

16h00-18h00 : Tea Time

19h00-22h00 : Tiki Party Dinner Buffet excluding drinks

20h30-21h45 : Live performance by Annega

20h30-21h45 : Live DJ set with French Celeb Charles B

Dimanche 30 juin

"Downwind" Departure from C Mauritius to Poste-La Fayette

10h30 : Arrival at Poste-La Fayette - Re- freshments on the Beach

11h00 : Departure from Poste-La Fayette to C Mauritius

Street Food Fiesta with South Africa's award-winning Chef Nti excluding drinks

13h30-18h00 : Pop-up Store

16h00 : Race Competition

16h00-18h00 : Tea Time

18h00-20h00 : Session by the C

21h30-23h30 : Outdoor Cinema