Congo-Kinshasa: Haut-Katanga - Un gouvernement de 10 ministres et 10 commissaires généraux

Le gouverneur de la province du haut-Katanga, jacques Kyabula a publié jeudi 27 juin sa nouvelle équipe gouvernementale composée de dix ministres et dix commissaires généraux, venus de différents partis politiques et d'autres provinces du pays.

Le patron de l'exécutif de cette province reconduit deux membres de son ancienne equipe gouvernementale.

Le premier, John Muloba kitonge se voit confier les portefeuilles des finances, la fonction publique provinciale, l'industrie, petite et moyenne entreprise et l'artisanat.

Joseph Sambi Bulanda, le second à être reconduit, garde son ancien poste de ministre de la Santé et coordination des agences des nations unies et partenaires du domaine de la santé.

Parmi les nouveaux venus dans l'exécutif provincial du Haut-Katanga : Jean jacques Kashiba Ntambo prend en charge le ministère de l'intérieur sécurité décentralisation affaires coutumières ; Lucien Lumanu Mukadi, les mines et les hydrocarbures ; et Jean de dieu Mulenda, le plan, le budget, coordination des partenaires publics privés et relations avec l'assemblée provinciale.

Le ministere de la jeunesse l'éducation, la recherche scientifiques communication et nouvelle citoyenneté est confiée à Georges Kadinga et celui des infrastructures urbanisme et habitat à jean Paul Kweta mumba.

L'ancien commissaire général au gouvernement chargé de l'énergie s'occupe désormais de l'agriculture pèche élevage et alimentation.

Les deux femmes membres de la nouvelle équipe gouvernementale de Jacques Kyabula sont Lauraine Lusamba Kazadi, ministre de l'économie et commerce et Judith Kashoka Bwalya, ministre du genre famille et enfant.

Les dix commissaires généraux vont travailler sous la supervisons des ministres auxquels ils sont chacun attachés.