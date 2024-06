Cote d'Ivoire: Santé/Sur 619 voyageurs de retour du Hadj - 25 cas de Covid-19 détectés à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny

Le ministère ivoirien de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a, dans un communiqué remis à la presse, ce vendredi 28 juin 2024 révélé 25 cas de Covid-19 détectés sur 619 voyageurs de retour du Hadj à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan -Port Bouët.

D'après le texte officiel, depuis le constat de la résurgence de cas de Covid 19 dans certains pays de la sous-région, au retour du Hadj 2024, des dispositions ont été prises pour prévenir tout risque de propagation de la Covid-19 dans le pays. A cet effet, un dispositif d'information et de contrôle sanitaire a été mis en place à l'aéroport Félix Houphouët Boigny, depuis le 24 juin dernier, pour tester les voyageurs de retour du Hadj et de certains pays à risque.

Ce dispositif a permis d'enregistrer ce 28 juin 2024, « 25 cas de Covid-19 sur 619 voyageurs prélevés (Pcr) soit 4% des cas positifs, 0 décès » Le ministère informe que ce taux est en dessous du seuil de contrôle de la maladie. Les cas positifs ont été mis en isolement et sont suivis, avec observance stricte des mesures barrières conformément à la stratégie nationale de lutte contre la Covid- 19.

Cependant, le ministère recommande à la population, « le dépistage systématique de la Covid-19 chez des personnes présentant l'un des signes suivants : la fièvre, la toux et des difficultés respiratoires; Le respect des mesures barrières par les personnes affectées et leur entourage notamment le port du masque, le lavage des mains à l'eau et au savon »

Ainsi, en cas de test Covid positif, la consultation et la prise en charge sont gratuites dans le centre de santé le plus proche, ajoute-il.

Par ailleurs, les personnes vulnérables sont invitées à se faire vacciner et observer les mesures barrières.

Les vaccins sont disponibles et sont administrés gratuitement dans les établissements sanitaires. De plus, le ministère invite la population à la vigilance, à la sérénité et surtout à ne pas céder à la panique.