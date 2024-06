Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 29 Juin 2024

Côte d’Ivoire : Santé/Sur 619 voyageurs de retour du Hadj - 25 cas de Covid-19 détectés à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny

Le ministère de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a dans un communiqué remis à la presse, ce vendredi 28 juin 2024 révélé 25 cas de Covid-19 détectés sur 619 voyageurs de retour du Hadj à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan -Port Bouët.D'après le texte, depuis le constat de la résurgence de cas de Covid 19 dans certains pays de la sous-région, au retour du Hadj 2024, des dispositions ont été prises pour prévenir tout risque de propagation de la Covid-19 dans le pays. A cet effet, un dispositif d'information et de contrôle sanitaire a été mis en place à l'aéroport Félix Houphouët Boigny, depuis le 24 juin dernier, pour tester les voyageurs de retour du Hadj et de certains pays à risque. Ce dispositif a permis d'enregistrer ce 28 juin 2024, « 25 cas de Covid-19 sur 619 voyageurs prélevés (Pcr) soit 4% des cas positifs, 0 décès » Le ministère informe que ce taux est en dessous du seuil de contrôle de la maladie. Les cas positifs ont été mis en isolement et sont suivis, avec observance stricte des mesures barrières conformément à la stratégie nationale de lutte contre la Covid- 19. (Source : Allafrica.com)

Angola : En visite à l'usine Cemoi à Yopougon - Le Président angolais, João Lourenço, salue le processus de transformation locale du cacao

Le Président de l’Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, s'est dit heureux du processus de transformation locale du cacao en produits semi finis ou finis initié par la Côte d'Ivoire. Il s’exprimait au terme d'une visite à l'usine de chocolaterie du groupe français Cemoi installée à la Zone industrielle de Yopougon (Abidjan), le vendredi 28 juin 2024, en compagnie du Premier Ministre, Robert Beugré Mambé, à la faveur de sa visite officielle en Côte d’Ivoire.Pour lui, la Côte d’Ivoire est sur la bonne voie et va arriver à la transformation locale de ses produits agricoles. Le Président angolais accompagné de son épouse, s'est rendu au quai de déchargement des fèves de cacao et dans les entrepôts des produits semi-finis et finis de Cemoi. (Source : Presse locale)

Rca : Désarmement- Plus de 300 rebelles désarmés en deux mois par les Faca et leurs alliés russes

En deux mois, les Forces armées centrafricaines (FACA), en collaboration avec leurs alliés russes, ont désarmé plus de 300 rebelles dans différentes régions du pays.87 rebelles ont été désarmés à Mboki, 140 à Kouango, et plus de 100 dans d’autres régions. A en croire 236 Actu, ces opérations intensives de désarmement visent à restaurer la paix et la sécurité dans les zones touchées par les activités des groupes armés. (Source : abangui.com)

Cameroun : Sécurité transfrontalière- Le ministre camerounais de l’Administration territoriale rencontre le président Touadéra

Le Président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, a reçu en audience, le 26 juin 2024, Paul Atanga Nji, ministre de l’Administration territoriale du Cameroun. Accompagné de Bruno Yapande, son homologue centrafricain, Paul Atanga Nji a présenté le compte-rendu des travaux de la commission mixte entre la République Centrafricaine et le Cameroun, portant sur le renforcement de la sécurité transfrontalière. Paul Atanga Nji a exprimé sa gratitude envers les présidents Faustin Archange Touadéra et Paul Biya pour leur engagement à améliorer la sécurité aux frontières de leurs deux pays. Au cours de cette rencontre, le président Touadéra a donné des directives et prodigué des conseils pour atteindre les objectifs fixés par cette commission. Le ministre camerounais a annoncé que les documents finaux de cette commission mixte seront remis aux deux chefs d’État dans les prochains jours. (Source : abangui.com)

Gabon : Dialogue national inclusif- plus de 1000 articles contenus dans la nouvelle Constitution

Murielle Minkoe Mintsa, ministre de la Réforme des Institutions par ailleurs coordonnateur du Comité constitutionnel national du dialogue national inclusif (DNI), a animé ce vendredi 28 juin, une conférence de presse portée sur les grandes activités législatives et réglementaires du gouvernement, et aussi sur les conclusions du DNI. C’est plus de mille (1000) articles qui seront soumis à l’appréciation du peuple gabonais lors du Référendum prévu cette fin d’année, a fait savoir le coordonnateur du Comité constitutionnel national du DNI, Murielle Minkoe Mintsa, face à la presse. Aussi, cette dernière a dressé le bilan de la première session parlementaire qui s’est achevée ce jour, en se prêtant aux questions des journalistes. Sur la question relative à l’authenticité du rapport du DNI remis au président de la Transition contrairement à ce qui se dit, le ministre a rassuré que toutes les résolutions ont été prises en compte et figurent dans le rapport. Par ailleurs, elle a invité chacun à consulter ledit rapport pour établir des comparaisons. (Source : alibreville.com)

Nigeria : Cédéao - 2,6 milliards de dollars pour sécuriser l’Afrique de l’Ouest

Les chefs de la défense de l'Afrique de l'Ouest ont proposé jeudi un plan ambitieux visant à déployer une "force en attente" de 5 000 hommes pour lutter contre l'aggravation des crises sécuritaires dans la région, une mesure qui, selon les analystes, pourrait ne pas fonctionner en raison des problèmes de financement et de division au sein du bloc régional. Le plan, qui coûtera 2,6 milliards de dollars par an, a été proposé aux chefs d'État lors d'une réunion des responsables de la défense à Abuja, la capitale du Nigeria. Le plan vise également à prévenir d'autres coups d'État après une série de prises de pouvoir militaires qui ont déstabilisé la région, a déclaré le ministre nigérian de la défense, Mohammed Badaru. (Source : aniamey.com)

Niger : Éliminatoires Mondial 2026/Niger-Congo – Le Mena rafle 3 points sur tapis vert

Le Niger a obtenu une victoire significative contre le Congo, avec un score de 3-0, mais cette victoire n'a pas été acquise sur le terrain de jeu. Comme pressenti depuis des semaines, le jury disciplinaire de la Fifa a officiellement tranché en faveur du Niger le 19 juin, accordant la victoire sur tapis vert au Mena National. « Nous avons notamment constaté que ce match n'a pas eu lieu puisque l'équipe représentative de la Fédération Congolaise de Football ne s'est pas déplacée pour assister à la rencontre » a déclaré la FIFA dans sa note officielle. Conformément aux règlements, le comité disciplinaire a décidé de sanctionner le Congo a subi une défaite par forfait pour le match contre le Niger initialement prévu le 6 juin 2024, au Stade des Martyrs de Kinshasa.( Source : aniamey.com)

Sénégal : Procès inédit au Tribunal militaire de Dakar- Des militaires accusés de collusion avec l’ennemi

Le Tribunal militaire de Dakar se prépare à statuer publiquement et contradictoirement, ce vendredi 27 juin 2024, sur une affaire exceptionnelle et sensible impliquant trois membres des forces armées sénégalaises. L'adjudant I. Sagna et le sergent-chef P. Badji du 22e Bataillon de reconnaissance et d'appui (Bra), ainsi que le soldat de 1ère classe S. Coly du Bataillon du Train, comparaissent pour des accusations graves telles que complicité d'atteinte à la sûreté de l'État et complot contre l'autorité de l'État. Les accusés sont spécifiquement poursuivis pour avoir communiqué des informations sensibles et stratégiques aux chefs combattants du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfdc). Les faits reprochés remontent à 2022 lors d'une opération de sécurisation dans le sud du Sénégal, où les accusés auraient facilité la localisation des positions militaires à l'ennemi par des moyens de communication modernes en zone de guerre. (Source : adakar.com)

Burkina Faso : Protestations- Des Wayiyans « gazés » devant l’ambassade de France à Ouagadougou

Plusieurs centaines de manifestants ont répondu à l’appel de la coordination nationale des associations de la veille citoyenne (CNAVC) pour un sit-in devant l’ambassade de France à Ouagadougou ce vendredi 28 juin 2024. Ces derniers réclament la délocalisation de l’institution diplomatique. À 2 jours de la fin de l’ultimatum donné par la coordination nationale des associations de la veille citoyenne (CNAVC) à l’ambassade de France à Ouagadougou de délocaliser de son site sis aux portes de la Présidence burkinabè, l’heure était venue pour la coordination de passer à une autre étape de l’interpellation de la chancellerie. ( Source : Burkina24)