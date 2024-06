Maroc: Caravane médicale multidisciplinaire au profit des détenus de la prison locale Tanger 2

Tanger — Les détenus de la prison locale Tanger 2 ont bénéficié, vendredi, des services d'une caravane médicale multidisciplinaire visant à rapprocher les services de santé de cette catégorie de la société.

Organisée par la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, sous le slogan "Renforcement de l'offre de santé, une entrée essentielle pour la réinsertion", cette caravane cible environ 300 détenus de la prison locale Tanger 2, dans les spécialités de cardiologie, de dermatologie, d'endocrinologie, de diabétologie, de pneumologie, de gastroentérologie, d'ophtalmologie, d'ORL, de neurologie, d'urologie et de rhumatologie.

Dans une déclaration à la MAP, le coordinateur régional de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed El Mkadmi, a souligné que cette initiative humanitaire, organisée en partenariat avec la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la protection sociale, le Centre hospitalier universitaire (CHU), l'association Tanger 2 et l'association Al Rahma féminine, couvre 10 spécialités médicales.

Plus de 300 détenus devraient bénéficier de cette caravane dans diverses spécialités, telles que la dermatologie, la pneumologie, la cardiologie et la chirurgie vasculaire, a-t-il noté, relevant que les médicaments et les équipements nécessaires ont été fournis, afin de garantir le succès de cette initiative médicale.

%

Pour sa part, Dr. Dina Oulkadi, pharmacienne et présidente de l'Association Tanger 2, a souligné que cette initiative s'inscrit dans le cadre du travail régulier de l'association pour apporter du soutien aux personnes dans le besoin, en particulier les détenus, estimant que ce genre d'initiatives permet d'"ouvrir les portes de la réconciliation citoyenne avec les détenus, alléger le fardeau social et sanitaire, et contribuer à améliorer les conditions de réinsertion".

De son côté, Dr. Abdessamad Ait Brik, spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires au CHU Mohammed VI de Tanger, a relevé que la participation des médecins de l'hôpital à cette initiative humanitaire répond à l'appel de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, afin de fournir des services de soins à cette catégorie de la société, en vue de soulager leurs douleurs et de traiter leurs maladies.

Il a précisé que tous les cas nécessitant des interventions seront pris en charge et suivis.