Afrique Australe: L'Angola prêt à tenir l'Assemblée du FP-SADC

Luanda — Le Palais de l'Assemblée Nationale est prêt à recevoir, à partir de ce lundi, les 250 délégués qui participeront à la 55ème Assemblée plénière du Forum Parlementaire de la SADC (FP-SADC).

L'événement se déroulera jusqu'au 7 juillet, dans la capitale angolaise, sous le thème « Le rôle des parlements dans la promotion des politiques d'énergies renouvelables et la création d'un marché régional unique de l'énergie ».

La présidente du Parlement angolais, Carolina Cerqueira, a évalué vendredi les conditions humaines, matérielles, techniques, logistiques et de sécurité pour la tenue de l'événement, au Palais de l'Assemblée Nationale.

Carolina Cerqueira était accompagnée de la secrétaire générale du FP-SADC, Boemo-Sekgoma, qui a donné une note positive aux conditions mises à la disposition des délégués.

"Je suis très satisfaite, les conditions sont excellentes, parfaites pour réaliser un événement de ce genre", a déclaré la secrétaire générale du FP-SADC, qui a remercié la présidente du Parlement angolais, Carolina Cerqueira, pour cette organisation.

Transformation du FP-SADC en parlement régional

L'Angola défend l'implication de tous les membres dans le plaidoyer au sein de leurs pays pour la transformation tant attendue du Forum parlementaire de la SADC en un Parlement régional.

Boemo-Sekgoma a souligné que l'Angola a toujours mené le processus de transformation du Forum Parlementaire en un Forum Régional qui, selon elle, doit continuer à soutenir d'autres pays à signer le traité qui amènera la région à avoir un Parlement de la SADC.

Actuellement, 11 pays ont signé le traité, il ne reste qu'un seul pour autoriser le traité de la SADC pour la création du Parlement régional.

Par ailleurs, le secrétaire général de l'Assemblée Nationale, Pedro Agostinho de Néri, a souligné que l'Angola a répondu à 100 pour cent à tout l'ordre du jour demandé pour la tenue de l'Assemblée du FP-SADC, depuis l'hébergement, le transport, la traduction, la diffusion en direct, entre autres aspects.

D'un autre côté, elle a souligné la nécessité de créer le Parlement de la SADC plus tard cette année. "Espérons que tous les pays ratifient l'accord cette année".

Promotion des énergies renouvelables

Selon l'organisation, le choix du thème de la 55ème Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC (FP-SADC) sur les énergies renouvelables est dû au fait que la région connaît des problèmes énergétiques considérables au niveau de sa production.

L'activité comprend un Symposium sur les énergies renouvelables, auquel participeront, entre autres personnalités, le ministre angolais de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, la vice-présidente du FP-SADC, Marie Sabrina.

L'événement servira à évaluer les rapports des commissions permanentes sur l'égalité des sexes, la promotion du développement de la femme et de la jeunesse, le développement humain et social.

L'ordre du jour prévoit également une analyse des progrès en matière de démocratisation, de bonne gouvernance et de défense des droits de l'homme dans les pays membres.

L'évaluation de rapports sur le commerce, l'industrie, la finance et l'investissement, l'alimentation, l'agriculture et les ressources naturelles font aussi partie du programme d'activités.

Pendant cinq jours, les parlementaires examineront également le rapport de la commission parlementaire régionale de suivi des lois types, organiseront un symposium sur les énergies renouvelables et visiteront les infrastructures socio-économiques de l'Angola.

La SADC est une communauté économique régionale composée de 16 États membres, notamment l'Angola, le Botswana, les Comores, la République démocratique du Congo, l'Eswatini, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles, l'Afrique du Sud, la République-Unie de Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.

La mission de l'organisation est de promouvoir une croissance économique et un développement socio-économique durables et équitables, grâce à des systèmes de production efficaces, une coopération et une intégration plus approfondies, une bonne gouvernance et une paix et une sécurité durables, afin que la région émerge comme un acteur compétitif et efficace dans les relations internationales et dans l'économie mondiale.