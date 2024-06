Angola: Réaffirmation de l'engagement de la vice-présidente en faveur de la durabilité des mangroves

Caxito (Angola) — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, a réaffirmé aujourd'hui, vendredi, dans la province de Bengo, l'engagement en faveur de la durabilité, de la conservation et de la préservation des mangroves.

S'adressant à la presse, à la fin de la plantation de mangroves de la commune de Barra do Dande, Bengo, Esperança da Costa a expliqué que ces écosystèmes ont une contribution cruciale à l'atténuation du changement climatique et permettent une meilleure régulation du climat, car ils sont de véritables puits de carbone et offrent divers services à la communauté.

Elle a affirmé que les mangroves permettent aux communautés de subsister, c'est pourquoi ces écosystèmes importants doivent être gérés de manière plus rationnelle, en profitant aujourd'hui et en les léguant aux générations futures.

Considérées comme du carbone bleu, les mangroves sont des écosystèmes naturels tropicaux, composés d'espèces végétales tolérantes à l'eau salée et généralement situées dans les zones côtières. Ils naissent du contact entre le milieu terrestre et le milieu maritime, principalement les fleuves et les mers.

Les mangroves (arbres qui composent les mangroves) s'adaptent à l'eau salée, la filtrent et expulsent le sel à travers leurs feuilles.

Ils jouent un rôle important dans la préservation de diverses espèces végétales et animales, en plus de contribuer à lutter contre l'érosion, à fixer les sols et à éviter l'ensablement des plages.