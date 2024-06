Angola: Le ministre de la Jeunesse et des Sports constate des infrastructures à Uíge

Uíge — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão, a souligné, ce vendredi, la poursuite des travaux de construction du nouveau stade de football d'Uíge et de la maison de la jeunesse, dans le cadre d'une visite de travail de deux jours dans l'ancienne ville de Carmona".

Après une brève rencontre avec le gouverneur provincial d'Uíge, José Carvalho da Rocha, pour faire le point sur la situation actuelle du sport et de la jeunesse dans la région, le gouverneur est allé voir les travaux de construction des nouvelles installations sportives de la région et de la Maison de la Jeunesse.

Rui Falcão a également constaté le terrain d'auto-construction ciblée, destiné aux jeunes de cette région du pays.

Travaux en cours dans le secteur de la Jeunesse et du Sport à Uíge

L'infrastructure, qui est construite sur une superficie d'environ 6 hectares, est un stade avec des mesures internationales de catégorie 4 de l'UEFA et d'athlétisme de catégorie 3.

D'une capacité de dix mille places, le stade, en construction à côté de la ville-dortoir Kilomosso, comprend deux tribunes latérales.

Une fois terminé, le site sera utilisé pour les entraînements de football, les épreuves d'athlétisme sur 100, 110, 200 et 400 mètres et les courses à obstacles, les relais, le javelot, le lancer du poids et le lancer du marteau.

%

Le responsable des travaux, João Aleixo, qui n'a pas avancé l'exécution financière, a seulement déclaré au responsable du portefeuille sportif que le délai de livraison des travaux sera respecté, d'ici 2025, les travaux étant physiquement à 27 pour cent.

En ce qui concerne la Maison de la Jeunesse, dont les travaux ont repris après plus de 10 ans d'interruption, le coordinateur général du projet, José Bessa, a garanti qu'il y avait une « santé financière » de l'ordre de 100 pour cent.

Avec une exécution physique de 75 pour cent, la construction n'a besoin que d'être terminée, prévue pour août de cette année, avec une livraison des travaux prévue pour le premier trimestre 2025.

L'infrastructure, paralysée depuis plus de dix ans, offrira divers services, en mettant l'accent sur la formation technico-professionnelle, les salles de conférence, les loisirs, entre autres attractions.

Au terme des visites, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão Pinto de Andrade, qui s'est entretenu avec les entrepreneurs et a donné des suggestions sur les finitions de la future Maison de la Jeunesse et du nouveau stade de football d'Uíge, s'est dit satisfait de ce qu'il a vu.

« Une fois les travaux terminés, les jeunes de la province d'Uíge disposeront d'une bonne infrastructure, avec des services dynamiques, et pourront faire des suggestions sur les activités à réaliser.

À son tour, le gouverneur provincial d'Uíge, José Carvalho da Rocha, a souligné que le gouvernorat local continuera à investir et à travailler pour répondre aux aspirations de la jeunesse, à l'heure où se dessine un modèle d'institutions qui garantira la formation des jeunes.

Le Gouvernement angolais entend inaugurer, d'ici 2025, les stades d'Uíge, Huambo, le Centre sportif de haute performance « José Armando Sayovo », à Bengo, ainsi que d'achever la récupération totale du Stade national 11 de Novembro, dans le cadre du cinquantième anniversaire de l'Indépendance Nationale, qui sera célébré en 2025.