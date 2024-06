Maroc: Le commerce, un pilier essentiel de l'économie des anciennes médinas (ministre)

Fès — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour a affirmé, vendredi à Fès, que le commerce constitue un pilier essentiel de l'économie locale des anciennes médinas dans le Royaume.

M. Mezzour qui s'exprimait à l'ouverture de la Journée nationale du Commerçant, tenue cette année sous le thème "Le commerce dans les anciennes médinas: un levier fondamental pour le développement économique", a souligné que le développement de ce commerce "ne préserve pas seulement le patrimoine national, mais aussi crée des opportunités d'emploi et stimule l'attractivité touristique, culturelle et urbaine des villes du Royaume".

Le ministère s'engage à promouvoir l'importance fondamentale de cette activité commerciale, soutenue notamment par le chantier royal de réhabilitation des anciennes médinas, a-t-il dit, ajoutant que cela passera par le renforcement de l'infrastructure commerciale et l'accompagnement des professionnels du secteur pour qu'ils puissent mieux s'adapter aux évolutions rapides des modèles commerciaux mondiaux.

L'objectif des programmes et actions entrepris à cet effet est d'avoir un impact direct sur l'amélioration de la situation des commerçants au Maroc, a fait savoir le responsable gouvernemental, ajoutant que le travail engagé à cet égard concerne le moyen et le long terme et vise à accompagner le commerçant qui joue un grand rôle économique mais aussi social.

Abordant les chantiers lancées depuis cinq ans en collaboration avec les partenaires, le ministre a cité la poursuite de la mise en oeuvre et l'actualisation de 1.500 recommandations, ajoutant que le chantier royal de la couverture sociale a permis l'adhésion jusqu'à aujourd'hui de 300.000 personnes du secteur de commerce au système d'assurance maladie obligatoire.

"Nous avons également été appelés à travailler sur la digitalisation et nous sommes fiers d'avoir accompagné plus de 100 entreprises avec des technologies marocaines", a-t-il poursuivi, ajoutant qu'une phase expérimentale a été lancée impliquant 4.000 commerçants dans l'utilisation de ces outils et technologies dans la perspective de leur amélioration et leur généralisation.

Il s'agit de permettre au commerce traditionnel de bénéficier de toutes les technologies digitales, a expliqué M. Mezzour, détaillant les actions et mesures qui devraient être prises par le ministère et ses partenaires pour que les deux commerces soient complémentaires avec pour objectifs de diversifier les sources de financement et d'approvisionnement des commerçants de proximité.

Organisé, en partenariat avec la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services de la région de Fès-Meknès, cette journée s'est déroulée en présence notamment du wali de la région Fès-Meknès, Said Zniber, du président du Conseil de la région, Abdelouahed El Ansari, des gouverneurs, du président du directoire d'Al Barid Bank, Al Amine Nejjar, et des représentants des associations professionnelles de commerçants, des départements ministériels, des institutions publiques, ainsi que des experts et des opérateurs privés du commerce et de la distribution.

Cette journée a été marquée par la signature de plusieurs conventions de partenariat visant le développement du secteur du commerce et l'amélioration de la situation des personnes exerçant dans le secteur. La rencontre a été l'occasion de faire le point sur la situation du commerce dans les anciennes médinas du Royaume et de discuter des moyens d'accroitre leur attractivité commerciale afin de dynamiser l'économie locale. Elle a permis aussi de mettre en lumière les atouts et le potentiel de ces villes et d'explorer les mécanismes visant à développer leurs activités commerciales.