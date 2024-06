Maroc: Berlin - Tenue de la première session du Dialogue Stratégique Multidimensionnel Maroc-Allemagne

Berlin — Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, et la ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, Mme Annalena Baerbock, ont tenu, vendredi à Berlin, la première session du Dialogue Stratégique Multidimensionnel, comme convenu dans la Déclaration conjointe Maroc-Allemagne du 25 août 2022.

A l'issue de cette première session de ce Dialogue, les deux ministres ont réaffirmé leur intérêt commun à poursuivre la mise en oeuvre de la Déclaration conjointe et à renforcer le partenariat multiforme dans tous les domaines politiques. Ils ont également réaffirmé leur volonté de développer davantage les relations économiques et commerciales bilatérales et ont encouragé les acteurs économiques à cet égard. Ils ont souligné le potentiel important d'investissement du Maroc, comme le souligne la Charte marocaine de l'investissement.

Dans le domaine de la coopération migratoire, les ministres ont exprimé leur soutien aux travaux du Groupe Migratoire Mixte bilatéral, qui a tenu sa session inaugurale le 23 janvier 2024 et ont salué les réunions de travail régulières. Ils ont convenu que la réduction de la migration irrégulière constitue un défi commun et nécessite une approche globale, garantissant les normes internationales en matière des droits de l'homme.

Ils ont, ainsi, convenu de continuer à améliorer la mobilité des professionnels, la migration légale, le retour, la réadmission et la réintégration. Dans le domaine de la coopération sécuritaire, ils ont salué la déclaration conjointe signée par les ministres de l'Intérieur le 31 octobre 2023 visant à reprendre la coopération dans tous les domaines de la politique intérieure.

Les deux ministres ont souligné leur ambition commune d'approfondir le dialogue pour faire face ensemble au terrorisme et à d'autres défis de sécurité, notamment au sein de la Coalition mondiale contre Daesh et du Forum mondial de lutte contre le terrorisme. Ils ont souligné leur coopération fructueuse dans les domaines de la politique climatique, de la biodiversité, des énergies renouvelables et de l'hydrogène vert, qui sera intensifiée à un niveau stratégique. M. Bourita et Mme Baerbock ont convenu de promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines culturel et universitaire et de renforcer les relations entre les peuples.

Ils ont aussi mis un accent particulier sur la promotion de la paix et de la sécurité régionales et internationales ainsi que sur le renforcement des institutions multilatérales. Le Dialogue Stratégique Multidimensionnel se tient une fois tous les deux ans, alternativement entre le Royaume du Maroc et la République fédérale d'Allemagne, et est présidé par les ministres des Affaires Étrangères des deux pays.

Ce Dialogue Stratégique est fondé sur des valeurs communes et le respect mutuel dans le but d'établir les principes et les fondements des relations entre le Maroc et l'Allemagne, de définir les bases sur lesquelles elles seront développées et à préserver les intérêts prioritaires des deux parties. Il sert de base pour aller de l'avant dans le cadre des relations bilatérales et renforcer la cohérence entre les différents domaines de la coopération bilatérale. Il sert également de plate-forme de discussion et de consultation sur les questions stratégiques d'intérêt mutuel, y compris les questions de sécurité et de développement régionales et internationales.