Sénégal: Baccalauréat technique - Un taux de réussite de 36,39% au lycée Abdoulaye Niass (proviseur)

Kaolack — Le lycée technique et commercial El Hadji Abdoulaye Niass de Kaolack (centre) a enregistré un taux de réussite de 36,39% à l'issue des épreuves du premier tour du baccalauréat technique, a indiqué à l'APS son proviseur, Mbar Faye.

"Au niveau de ce centre, qui dispose d'un jury principal et d'un autre secondaire basé à Fatick, sur un effectif de 319 candidats, 316 ont composé. A l'issue du premier tour, 115 sont déclarés admis d'office, dont quatre mentions +Bien+ et 25 mentions +Assez bien+, soit un taux de réussite de 36,39%", a-t-il expliqué. Il a ajouté que 121 autres candidats vont subir les épreuves du second tour.

"Je souhaite à ceux qui vont faire le second tour une bonne préparation et pour les autres, je leur dis qu'il n'y a pas d'échec. On apprend toujours, et la prochaine fois sera la bonne", a rassuré M. Faye. Il estime que "comparés à l'année dernière, ces résultats sont meilleurs".

Il précise que les quatre élèves ayant obtenus des mentions "Bien" viennent du lycée technique et commercial El Hadji Abdoulaye Niass de Kaolack, à l'instar des 25 autres élèves ayant décroché des mentions "Assez-bien".