Seychelles: Le recensement du coco de mer sur l'île de Praslin au pays montre une population stable et croissante

Le dernier recensement de la Seychelles Islands Foundation (SIF) montre que la population de coco de mer à Praslin, la deuxième île la plus peuplée, est en augmentation et stable.

La coordinatrice scientifique du SIF, le Dr Annabelle Constance, a révélé les résultats de l'étude lors d'une récente conférence de presse.

L'étude, financée dans le cadre du projet Frank Linear, comprenait la Vallée de Mai, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, ainsi que Fond Ferdinand et Fond Peper, toutes les réserves gérées par le SIF.

En septembre 2020, le SIF a assumé la responsabilité de Fond Ferdinand et a étendu son mandat de conservation à l'une des zones protégées les plus prisées de Praslin et des Seychelles. La Réserve de Fond Ferdinand située à Grand Anse Praslin a ouvert ses portes en 2013 et couvre 122 hectares de terres, soit six fois plus grande que la Vallée de Mai.

Les trois zones représentent ensemble environ 55 pour cent du coco de mer aux Seychelles et dans le monde.

"Les résultats sont très encourageants et dans toutes les zones que nous avons étudiées, nous avons constaté qu'il y a généralement plus d'arbres mâles que de femelles", a déclaré M. Constance.

Le coco de mer, répertorié comme espèce en voie de disparition par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), est une plante dioïque, ce qui signifie que ses parties reproductrices mâles et femelles se trouvent sur des plantes distinctes.

"La comparaison des résultats de l'étude 2023-2024 avec ceux du passé montre une population stable et croissante, ce qui signifie que nos efforts de conservation fonctionnent, même s'il reste toujours place à l'amélioration", a-t-elle ajouté.

Des trois sites étudiés, La Vallée de Mai reste la zone avec le plus de coco de mer, avec 800 arbres femelles, 966 mâles et 629 arbres immatures. Les cocotiers de mer immatures sont ceux proches de l'âge de reproduction, mais leur sexe reste à déterminer.

L'étude montre également la différence de densité de population des cocotiers de mer. Fond Ferdinand compte 45 arbres par hectare tandis que Fond Peper compte 15 arbres par hectare.

"En termes de densité, il y a 123 cocotiers de mer par hectare dans la Vallée de Mai, ce qui est très impressionnant", a déclaré M. Constance.

Le recensement a recensé 5 791 cocotiers de mer et les résultats montrent que les arbres femelles portaient en moyenne six noix matures, à l'exception d'un nombre record de 56.

Le dernier recensement a également enregistré la hauteur des arbres et les arbres immatures avaient tendance à être plus courts que les arbres matures, mesurant 2,5 mètres, contre 7,4 mètres pour les arbres femelles matures.

Le coco de mer est la plus grosse noix du monde et est endémique aux Seychelles, un groupe de 115 îles situées dans l'ouest de l'océan Indien. Il ne pousse naturellement que sur deux îles des Seychelles, Praslin, et sa voisine Curieuse, dans des parcs terrestres et marins.