Seychelles: Desire Leo, nouveau directeur général de MCB Seychelles, prend ses fonctions le 1er juillet

Le nouveau directeur général de la Mauritius Commercial Bank (MCB) aux Seychelles, Desire Leo, a discuté mardi du rôle de l'institution financière dans la communauté et du développement de l'économie lors de sa rencontre avec le président Wavel Ramkalawan.

M. Leo, qui est mauricien et travaillait au siège du groupe MCB à Port Louis en tant que responsable du développement, faisait partie d'une délégation accompagnant le directeur général sortant, Bernard Jackson, lors de sa visite d'adieu au président des Seychelles. M. Jackson a été nommé à la succursale de MCB Seychelles en février 2008.

Était également présent le directeur exécutif de la Banque, Jean Michel Ng Tseung, qui a déclaré : « Aux Seychelles, la MCB a un rôle très important à jouer dans la communauté et dans la réussite de l'économie ».

M. Ng Tseung a déclaré lors de la réunion avec le président : "Nous avons également discuté des moyens par lesquels la banque pourrait améliorer sa gestion quotidienne et ce fut un échange très positif et productif où nous avons reçu de nombreuses idées et conseils. Il est très important nous pensons que le remplacement de M. Jackson peut également contribuer au progrès du pays avec le soutien de la banque. »

Le nouveau directeur général prendra ses fonctions le 1er juillet et a déclaré que non seulement il devra remplacer M. Jackson, mais qu'il assurera la continuité. M. Léon a également révélé qu'il envisageait d'introduire de nouvelles technologies dans le cadre du processus d'amélioration des services de la banque.

"Nous sommes dans le secteur bancaire et nous devons toujours nous tenir au courant des dernières innovations et être à l'écoute des besoins de nos clients", a-t-il ajouté.

M. Leo précise qu'il aura bien sûr une période d'adaptation, mais qu'il veillera également à ce que le client reste au coeur de la banque.

Les hauts responsables du MCB ont également annoncé que, dans le cadre de discussions avec le président Ramkalawan, ils avaient évoqué l'installation de guichets automatiques dans certaines régions du pays où il y avait un besoin.

"Nous avons identifié certaines zones autour de l'île où nous pouvons mettre à disposition de telles installations", a déclaré M. Ng Tseung.

Pendant ce temps, M. Jackson a déclaré : "Je suis très heureux que Desire Leo me succède car nous avons déjà abordé tous les sujets qui sont importants pour les Seychelles, depuis la qualité des services que nous fournissons, la formation du personnel et ce que nous pouvons redonner à la communauté. J'espère que les personnes avec qui j'ai travaillé continueront à progresser et à grandir, permettant aux Seychellois de l'équipe de progresser avec MCB.

M. Jackson part à Maurice pour prendre un nouveau poste au sein de leur siège le 1er juillet.