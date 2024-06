Afrique Australe: Air Austral s'associe à Air Seychelles pour voyager via Maurice après l'annulation des vols directs

Air Seychelles et Air Austral ont formé un nouveau partenariat à travers un accord spécial au prorata (SAP) permettant à leurs clients respectifs de voyager entre les Seychelles et la Réunion avec un seul billet avec effet immédiat, a annoncé jeudi la compagnie aérienne.

Selon la compagnie aérienne, cela fait suite à la décision d'Air Austral d'annuler sa liaison sans escale entre les Seychelles et la Réunion. Des discussions ont été engagées avec Air Seychelles pour offrir une continuité de service entre les deux îles.

Le directeur général d'Air Seychelles, Sandy Benoiton, a déclaré : « C'est un plaisir pour Air Seychelles de pouvoir intervenir et offrir un pont alternatif entre les Seychelles et la Réunion à un moment où il était le plus nécessaire. Nous espérons une coopération longue et fructueuse."

De son côté, Joseph Brema, président du conseil d'administration d'Air Austral, a déclaré : « Air Austral est ravie de ce partenariat avec Air Seychelles. Il était important pour nous de pouvoir proposer à nos passagers une route alternative pour les Seychelles. C'est une destination que nous savons particulièrement appréciée des Réunionnais et que nous espérons pouvoir reprendre, dès que la situation financière et opérationnelle le permettra, en accord avec nos autorités.

L'accord pour voyager entre les Seychelles et la Réunion via Maurice bénéficiera aux passagers en leur permettant des options de voyage plus flexibles et plus rentables. Les voyageurs bénéficieront également d'un billet unique pour l'ensemble de leur voyage, avec leurs bagages enregistrés jusqu'à leur destination finale.

Air Seychelles a donné des exemples de deux allers simples. Des Seychelles à la Réunion via Maurice - départ des Seychelles à 9h30 arrivée à Maurice à 12h05 et départ de Maurice à 14h45 arrivée à La Réunion à 15h30.

Un autre exemple d'aller simple de la Réunion aux Seychelles via Maurice est un départ de la Réunion à 13h15 et une arrivée à Maurice à 14h00 suivi d'un départ de Maurice à 17h05 et une arrivée aux Seychelles à 19h40.

Air Seychelles opère actuellement entre les Seychelles et Maurice trois fois par semaine - les lundis, mercredis et samedis - offrant aux passagers une gamme de dates pour planifier leurs vacances et leurs correspondances.

Le transporteur national des Seychelles opère au niveau régional vers Colombo au Sri Lanka, Tel Aviv en Israël, Johannesburg en Afrique du Sud, Mumbai en Inde et Maurice avec ses Airbus A320NEO.