Gabon: Journées culturelles et sportives de Sougoudzap-ville

Initiée en 2011, les Journées Culturelles et Sportives de Sougoudzap-ville regroupent, depuis 13 ans déjà, des jeunes filles et garçons les grandes vacances scolaires, afin de lutter contre l'oisiveté et d'offrir à ces derniers un divertissement sain d'une part, et de les sensibiliser contre les maux qui minent la jeunesse, notamment les MST dont le VIH/SIDA, d'autre part.

Depuis 2017, l'évènement s'est ouvert aux adultes hommes et femmes avec deux tournois de football, dont un dédié aux hommes et l'autre dédié aux femmes ainsi que d'autres activités tels que le tournoi de songo'o.

Pour l'édition 2024, l'évènement mettra un accent particulier sur l'appui à la scolarité des enfants participants au tournoi de football minime afin d'allier le foot et la scolarité. Ainsi, un kit scolaire sera offert à chaque enfant.

Au regard de la motivation des femmes qui ont manifesté leur volonté de participer aux prochaines éditions, des prix spéciaux seront également offerts à ces dernières.

Les journées socioculturelles et sportives de Sougoudzap-ville seront également un moment d'échanges et de discussion entre fils et filles de notre regroupement de village. A cet effet, une journée de réflexion sera organisée afin de discuter des maux qui minent le village et de

trouver des pistes de solutions à ces difficultés.

Le projet a pour objectif général de lutter contre l'oisiveté en période de vacances scolaires d'une part, et de donner aux jeunes l'envie d'aller au village afin de s'approprier la tradition et culture d'autre part.

Il s'agit plus spécifiquement d'organiser :

- Deux tournois de football (un pour les enfants et un autre pour les adultes) ;

- Un tournoi de songo'o ;

- Un appui scolaire aux enfants ;

- Une réflexion approfondie sur les maux qui minent le village.