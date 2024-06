Togo: Renforcer le système immunitaire sans les antibiotiques

L'utilisation systématique des antibiotiques est déconseillée en raison des risques élevés de résistance; un problème de santé publique majeur.

L'usage excessif et inapproprié favorise le développement de bactéries résistantes, rendant les infections plus difficiles à traiter. La résistance aux antibiotiques peut entraîner des complications médicales, des traitements prolongés, et une augmentation de la mortalité.

Les Togolais sont de grands consommateurs et cette situation préoccupe les responsables de la santé et le corps médical. Les prescriptions excessives, l'automédication, et l'utilisation incorrecte des antibiotiques constituent un vrai problème.

'Les antibiotiques, c'est un bien qu'il faut savoir préserver. Si on les utilise sans précaution, ils deviendront inefficaces. C'est pour cette raison que nous menons une étude avec le soutien des autorités françaises', a indiqué vendredi Lidaw Bawe, infectiologue au Centre Hospitalier Sylvanus Olympio de Lomé.

L'APHP (Assistance publique-Hôpitaux de Paris) apporte son expertise au Togo dans la gestion de ce problème.