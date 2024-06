Algérie: Attaf - Les pouvoirs publics soucieux d'associer la Communauté nationale à l'étranger à l'effort de développement

VARSOVIE — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger Ahmed Attaf a souligné, vendredi depuis Varsovie, le souci des pouvoirs publics d'associer les membres de la communauté nationale établis à l'étrangers, à l'effort de développement national, notamment dans le contexte des acquis importants enregistrés sur tous les plans, à la faveur des réformes profondes décidées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Lors de sa rencontre avec les membres de la Communauté nationale établis en Pologne, dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue dans ce pays, chargé par le président de la République, M. Attaf a indiqué que le président de la République "porte un intérêt capital à la situation des Algériens établis à l'étranger, un intérêt accompagné d'une conception globale sur le rôle et la place de notre Communauté dans le processus de renouveau national emprunté par Monsieur le Président, dans l'objectif d'asseoir les piliers d'une Algérie nouvelle qui n'a de cesse de défendre ses intérêts et qui ne tergiverse point lorsqu'il s'agit de défendre ceux de ses enfants, aussi bien en Algérie qu'à l'étranger".

Pour M. Attaf, "les pouvoirs publics sont soucieux d'associer les membres de la Communauté à l'effort de développement national, notamment dans le contexte des acquis importants enregistrés sur tous les plans, à la faveur des réformes profondes décidées par Monsieur le président de la République, des réformes qui ont permis à notre pays de préserver la stabilité politique, relancer l'économie nationale, consacrer le caractère social de l'Etat et consolider la place et le poids de l'Algérie au double plan continental et international".

A cet égard, il a exprimé sa certitude que "la prochaine élection présidentielle constituera, sans aucun doute, une étape supplémentaire pour renforcer la cohésion nationale et une occasion renouvelée pour donner une image immaculée du niveau de conscience du peuple algérien et de son attachement à son authenticité et à ses valeurs immuables".

M. Attaf a exprimé sa reconnaissance aux membres de la Communauté pour l'élan de solidarité dont elle a fait preuve, il y a deux ans, à l'égard des Algériens évacués d'Ukraine à la suite du conflit qui s'y était déclenché.

"Cette évacuation, pour laquelle les autorités algériennes avaient mobilisé tous les moyens humains, matériels et diplomatiques, a été dictée par le souci de Monsieur le président de la République de préserver les vies et la dignité des Algériens où qu'ils se trouvent, notamment lorsqu'ils sont confrontés à des dangers imminents et à des conditions sombres telles que celles imposées par des conflits armés dans certaines régions de par le monde", a-t-il conclu.