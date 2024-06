Madagascar: Circoncision - Les oeuvres sociales de masse comme seule option pour les ménages vulnérables

La saison sèche et froide est aussi synonyme de saison des circoncisions à Madagascar. De juin à août sont les mois les plus chargés. Médecins exerçant en milieu hospitalier, cabinets médicaux et « rainjaza », guérisseurs traditionnels qui pratiquent la circoncision selon les rites malgaches, sont très sollicités.

Si les méthodes utilisées par les médecins sont actuellement variées, la méthode traditionnelle, elle, reste inchangée pour l'ablation du prépuce. Compter entre 50 000 ariary et jusqu'au-delà de 200 000 ariary pour l'intervention de petite chirurgie chez un médecin privé.

Un coût hors de portée pour les familles les plus défavorisées, qui n'ont que l'option des circoncisions de masse pour pouvoir circoncire leurs petits garçons. Tous les ans, des associations, des élus ou divers autres organisations proposent des circoncisions de masse aux populations vulnérables ou défavorisées n'ayant pas les moyens de payer les frais liés à cette intervention.

Ces offres se multiplient également au niveau des églises et des groupes cultuels. Ces oeuvres sociales sont alors victimes de leur succès car les nombres plafonds sont toujours rapidement atteints, tant les demandes sont de plus en plus fortes. Elles représentent en réalité l'unique possibilité pour les ménages défavorisés. Et ce qui ne gâche rien, les garçonnets nouvellement circoncis reçoivent également des jouets et autres cadeaux !