Madagascar: Coca-Cola PFL - 20 millions d'ariary pour l'équipe championne

La formation de l'Elgeco Plus affrontera l'équipe du Disciples FC, demain au Stade By-pass, pour le compte de la grande finale du Championnat de Madagascar Coca-Cola PFL 2024.

Le Championnat de Madagascar, « Coca-Cola Pureplay Football League », atteint son point culminant, la grande finale. Ce grand événement, opposant Elgeco Plus et Disciples FC, se déroulera demain au Stade Bypass à 14 heures. Après des demi-finales émouvantes, ils ont décroché leur place pour le match ultime. Ces deux équipes, chacune cherchant à inscrire son nom au palmarès pour la première fois, se connaissent bien.

Elles se sont affrontées lors de la phase de conférence où Elgeco Plus avait eu le dessus sur un score étroit de 1-0. Tendry Mataniah et ses coéquipiers visent une revanche contre la bande à Nina. Cependant, Disciples FC avait terminé en tête de leur conférence, tandis qu'Elgeco Plus la suivait de près.

«Nous sommes parvenus en finale malgré de nombreux défis cette saison, et je félicite les deux équipes qualifiées. Grâce aux sponsors, le champion recevra une récompense substantielle de 20 millions d'ariary, en plus de représenter Madagascar à la prestigieuse Ligue des Champions CAF TotalEnergies », a déclaré Henintsoa Rakotoarimanana, président de l'Association des Clubs de Football Élite de Madagascar (CFEM). En plus du trophée principal, une cérémonie de décoration récompensera les performances individuelles des joueurs après la finale.

Play-out. Pendant ce temps, le championnat n'est pas terminé pour tous. Les équipes restantes des conférences Nord et Sud s'affrontent dans un tournoi de play-out pour déterminer les deux clubs qui seront relégués en deuxième division cette saison. Les rencontres se tiendront à Antananarivo du 13 au 21 juillet prochain, où la tension sera à son comble pour éviter la relégation. Chaque équipe jouera contre toutes les autres, et le dernier de chaque conférence sera relégué. Dans la conférence Sud, les équipes en lice sont le CFFA, Dato FC, Mama FC et Inate FC Rouge. Quant à la conférence Nord, elle comprend l'Uscafoot, le KFCA Diana, le Cosfa et l'Ajesaia.