Madagascar: Douanes - Accord d'assistance administrative avec l'Inde

Convaincue des résultats positifs obtenus grâce aux accords d'assistance mutuelle, la douane malagasy déploie des efforts considérables pour signer un accord d'assistance administrative mutuelle avec tous les pays ayant des relations commerciales accrues ou sensibles avec Madagascar.

C'est dans cette optique que le Directeur Général des Douanes, Lainkana Zafivanona Ernest, a signé un accord de coopération avec la douane indienne.

En parfaite harmonie

Signé côté indien par le Président du Conseil central des impôts indirects et des douanes de l'Inde, Shri Sanjay Kumar Agarwal, le 27 juin dernier, au siège de l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD) à Bruxelles, cet accord est en parfaite harmonie avec les recommandations de l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD.

L'accord revêt une importance primordiale en raffermissant la coopération entre Madagascar et l'Inde, notamment sur les questions liées à l'application et au respect des lois et réglementations douanières. Par ailleurs, l'accord renforce la communication et l'assistance mutuelle des deux parties en matière douanière, et constitue un outil précieux pour la promotion des procédures modernes, efficaces et transparentes facilitant ainsi le commerce légitime entre les deux pays.

Indispensable

L'assistance administrative mutuelle qui découle de cet accord s'avère, en tout cas, indispensable dans le contexte actuel de la mondialisation, fortement marqué par les tendances grandissantes des trafics illicites en tout genre, notamment des ressources naturelles, des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs mettant en danger la santé publique et la société. Un accord qui contribuera à la réalisation des objectifs de la douane dans l'accroissement des recettes douanières et dans la lutte contre les trafics de tout genre.