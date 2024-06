Madagascar: MJS - « Tsenaben'ny Tanora » - 200 stands de jeunes entrepreneurs à découvrir à Mahamasina

La première édition du « Tsenaben'ny Tanora », qui met en avant des opportunités économiques pour les jeunes, aura lieu les 5 et 6 juillet au Palais des Sports.

Pour promouvoir les jeunes entrepreneurs, le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) organise la première édition de la grande foire baptisée « Tsenaben'ny Tanora ». Cet événement se tiendra les 5 et 6 juillet prochains au Palais des Sports de Mahamasina. Au total, 200 stands de jeunes entrepreneurs issus de toutes les régions de Madagascar et de structures d'appui à l'entrepreneuriat seront présents.

Ces jeunes sont principalement les bénéficiaires des différents appuis du ministère, notamment le programme PPEJ et les formations Lifeskills FANOITRA. L'objectif de cette initiative est d'offrir aux jeunes des opportunités économiques pour les aider à devenir autonomes.

Le ministre Valéry Ramonjavelo a souligné lors d'une conférence de presse que « 72,6% de la population malgache est composée de jeunes de moins de 30 ans. Cependant, malgré cette puissance numérique qui devrait être un moteur de développement, le chômage reste une réalité à Madagascar, touchant durement les jeunes. Selon les statistiques, 500 000 jeunes diplômés arrivent chaque année sur le marché du travail, mais la majorité d'entre eux peine à trouver un emploi, ce qui aggrave le nombre de jeunes au chômage ».

Conscient de ces constats, le ministère de tutelle a mis en place le Programme FANOITRA, incluant la dimension entrepreneuriat et emploi des jeunes. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la Politique Nationale de la Jeunesse et de la Politique Générale de l'État, visant notamment à renforcer le capital humain, l'industrialisation et la transformation économique.

Dans le but de poursuivre ces initiatives, « Tsenaben'ny Tanora » a été mis en place. Durant les deux jours de l'événement, il y aura la vente et l'exposition des différents produits des jeunes dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la mode et des accessoires, du textile et des vêtements, ainsi que des services. Par ailleurs, le public pourra bénéficier de mini-formations sur le thème de l'éducation financière, de la formalisation et de la gestion d'une entreprise. Enfin, ce sera l'occasion pour les jeunes de réseauter entre eux et de rencontrer des investisseurs pour le développement de leurs projets ou entreprises.