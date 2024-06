Madagascar: Mialy Rajoelina - « L'entrepreneuriat féminin est un moteur puissant de croissance économique »

Le potentiel des femmes a été mis en exergue par la Première Dame Mialy Rajoelina lors de la 5e édition du Comesa Federation of Women in Business (COMFWB) Trade Fair & Conference 2024. Elle a lancé un appel à l'action collective pour l'investissement sur les femmes.

Madagascar a accueilli depuis hier la 5e édition du COMESA Federation of Women in Business (COMFWB) Trade Fair & Conference. Lors de la cérémonie d'inauguration officielle, qui s'est tenue au Novotel Ivandry, la Première Dame, Mialy Rajoelina, marraine de l'événement, a mis en avant la contribution essentielle des femmes dans la société, en particulier des femmes entrepreneures.

Dans son allocution, elle a souligné que l'entrepreneuriat féminin est un moteur puissant de croissance économique, de réduction de la pauvreté et de développement durable. Toutefois, malgré les progrès réalisés, les femmes et les filles continuent de faire face à de nombreux obstacles pour accéder à une éducation de qualité, clé de leur émancipation. Le manque d'éducation affecte leur vie, entraînant des coûts économiques et sociaux considérables. C'est pourquoi Mialy Rajoelina a lancé un appel à investir dans l'éducation pour permettre aux femmes de devenir des acteurs essentiels de l'économie.

« Une femme instruite est mieux préparée pour prendre des décisions éclairées, mener à bien des projets et gérer des entreprises. Nous devons encourager les femmes à croire en leur capacité et à s'affirmer dans un environnement souvent dominé par les hommes. Des programmes de mentorat et de leadership sont indispensables pour développer ces qualités », a-t-elle déclaré.

Investissement. Durant son discours, la Première Dame a également présenté divers projets en faveur des femmes et a appelé à une action collective. Parmi ces projets, on trouve l'économie verte, axée sur l'agriculture durable, les énergies renouvelables et la gestion des ressources naturelles. Elle a insisté sur l'importance de la création de valeur ajoutée, permettant aux femmes d'augmenter leurs revenus et leur indépendance économique en transformant des matières premières en produits finis.

Mialy Rajoelina a aussi mis en lumière le potentiel du secteur touristique, où les femmes peuvent prospérer en valorisant le riche patrimoine culturel de Madagascar. « En investissant pour les femmes, nous investissons dans l'avenir de notre continent. Que notre mobilisation pour l'égalité des genres et le soutien à l'entrepreneuriat féminin devienne un impératif incontournable pour le progrès de notre société », a-t-elle affirmé. Il est à noter que cette 5e édition du Trade Fair, organisée par la fédération des associations nationales des femmes entrepreneures du COMESA, a rassemblé 21 pays et 120 exposants.