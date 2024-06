Afrique de l'Est: Intégration régionale - La délégation du COMESA accueillie à l'Université d'Antananarivo

La Faculté de Droit et des Sciences Politiques (DSP), en partenariat avec la Faculté d'Économie, Gestion et Sociologie (EGS), a accueilli jeudi dernier une délégation du COMESA dans le cadre de la semaine du COMESA.

La délégation, conduite par Jéromine Fanjanirina, Country Officer Madagascar au COMESA, a participé à une séance d'information et de partage avec les universitaires de l'Université d'Antananarivo. Jéromine Fanjanirina a souligné l'importance de l'engagement des universitaires pour l'intégration régionale, insistant sur le rôle crucial des institutions académiques dans ce processus.

« L'engagement des universitaires est vital pour l'intégration régionale », a-t-elle affirmé, mettant en lumière les efforts du COMESA pour s'associer avec les universités afin de former des professionnels et des chercheurs en matière d'intégration régionale. Esoavelomandroso Faratiana, Doyen de la Faculté DSP, a exprimé sa gratitude envers le COMESA pour l'intérêt porté à la coopération entre les États membres dans le domaine de l'enseignement et de la recherche. Il a salué les initiatives du COMESA visant à renforcer les compétences des universitaires et des professionnels grâce à des programmes de formation spécialisés.

Mobilité. La rencontre a permis aux participants de mieux comprendre les programmes et activités des différentes divisions de l'organisation, ainsi que les fonctions de la Cour de justice du COMESA. Les discussions ont porté sur les opportunités que l'intégration régionale offre aux étudiants, enseignants et chercheurs de l'Université d'Antananarivo.

La délégation a présenté divers programmes et initiatives visant à faciliter la mobilité académique, les échanges de connaissances et les collaborations de recherche au sein de la région COMESA. Cette séance d'information et de partage a été une occasion précieuse pour les universitaires de se familiariser avec les mécanismes de l'intégration régionale et d'explorer les possibilités de collaboration avec le COMESA. En outre, elle a renforcé les liens entre l'Université d'Antananarivo et le COMESA, ouvrant la voie à de futures collaborations fructueuses dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche.