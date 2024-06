Maroc: Une délégation de journalistes des médias étrangers accrédités au Maroc en visite à Dakhla

Dakhla — Un groupe de journalistes représentant des médias étrangers accrédités au Maroc, s'est rendu, vendredi à Dakhla, pour s'informer des atouts touristiques et potentialités économiques dont regorge la région de Dakhla-Oued Eddahab.

Organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication- Département de la communication-, cette visite s'inscrit dans le cadre de la première rencontre annuelle avec les médias étrangers accrédités au Maroc, visant à promouvoir l'image institutionnelle du Maroc, et à leur faire découvrir les potentialités de Dakhla, ainsi que les avancées qu'a connues la région dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud.

Ce déplacement a été également l'occasion pour cette délégation composée de 20 correspondants accrédités au Maroc, représentant des médias étrangers dont des agences de presse, des chaines télévisées et de la presse écrite, de constater de visu les grands projets et infrastructures dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de la logistique, des énergies renouvelables, de la pêche maritime et de l'agriculture.

A cette occasion, les membres de la délégation ont été conviés à suivre un exposé présenté par le directeur général du Centre régional d'investissement, Mounir Houari, dans lequel il a détaillé, chiffres à l'appui, les principaux secteurs productifs de la région.

De même, ils ont tenu une rencontre avec le président du Conseil régional, El Khattat Yanja, au cours de laquelle l'accent a été mis sur l'essor de développement que connaît la région dans différents domaines, dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud.

Dans une déclaration à la presse, le directeur de la communication et des relations publiques au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication- Département de la communication-, Mustapha Amadjar, a indiqué que cette visite s'inscrit dans le cadre d'un programme visant à informer les représentants des médias internationaux accrédités au Maroc des différents chantiers de développement que connaissent les provinces du Sud du Maroc, en particulier les mégaprojets mis en oeuvre ou ceux qui sont en cours de réalisation.

Pour sa part, M. Yanja a fait savoir que cette visite a été l'occasion de présenter aux journalistes des médias étrangers accrédités au Maroc la dynamique économique et politique que connaît cette région et de discuter du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé en 2015 par SM le Roi Mohammed VI.

Cette visite va permettre aux journalistes d'explorer les opportunités d'investissement offertes par cette région et de s'informer des grands projets structurants lancés, en l'occurence le port de Dakhla Atlantique, la voie express Tiznit-Dakhla et les zones industrielles et logistiques, a-t-il avancé. Pour sa part, Fadoua Al Mourabiti, correspondante à la chaîne télévisée "Al Ghad" au Maroc, a relevé que "cette visite nous a permis de s'informer des grands projets structurants mis en oeuvre dans la région ou ceux en cours de réalisation", citant à titre d'exemple le port Dakhla atlantique, qu'ils ont pu visiter et s'enquérir de l'état d'avancement de ses travaux.

"En tant que journalistes, cette visite nous a permis d'observer de visu ces projets, et d'avoir des idées globales et plus claires, afin de pouvoir mieux les aborder dans nos productions audiovisuelles et écrites", a-t-elle relevé. Au cours de leur séjour, les journalistes ont effectué une visite de terrain pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux du port Dakhla Atlantique.