Sénégal: Lutte - Gris Bordeaux-Ama Baldé, ce dimanche à l'arène nationale - Le défi de la réhabilitation

Gris Bordeaux et Ama Baldé vont livrer un duel sans merci ce dimanche 30 juin, à l'arène nationale. Un autre choc intergénérationnel qui va encore tenir en haleine l'arène au vu des enjeux qu'il comporte chez les deux mastodontes.

Le Tigre de Fass sera à un tournant de sa carrière. Il cherchera à signer un retour gagnant pour redorer son blason après une diète de neuf bonnes années sans la moindre victoire. Alors que le champion Pikinois tentera de se relancer au sortir de son retentissant échec dans le combat royal qui l'a opposé à Modou Lo en novembre dernier.

L'arène sera encore en ébullition avec le gala organisé ce dimanche à l'arène nationale par Al Bourakh Event avec, en tête d'affiche, le combat choc qui opposera Ama Baldé de l'écurie Falaye Baldé de Pikine à Gris Bordeaux de Fass-Ndakarou. Un choc à grands enjeux pour les deux poids lourds du cercle restreint des VIP ou ténors de l'arène. La tête de file de l'écurie de Fass aborde un tournant crucial dans sa carrière de lutteur après être resté plusieurs saisons sans la moindre victoire à son actif.

Le dernier succès du Fassois remonte en mai 2015. Ironie de l'histoire, c'était contre le champion Pikinois Mohamed Ndao Tyson (écurie Buul Faalé. Neuf années de diète, c'est sans conteste une éternité pour un lutteur de sa trempe qui, il faut le souligner, a été intronisé comme le 3e Tigre de Fass avec toute la symbolique qu'il renvoie auprès des supporters de cette grosse écurie dakaroise.

Gris Bordeaux sait qu'il est très attendu et il aura l'impérieuse obligation de s'imposer et redorer son blason terni par cette succession de revers.

La jeunesse face à l'expérience

Pour ce nouveau défi, il aura encore l'avantage de son long vécu dans la pratique de la lutte. En somme l'expérience. Des atouts auxquels il faut ajouter la bonne assise technique qu'on lui connait dans la lutte pure qu'il allie avec ses grandes qualités dans la boxe et la bagarre. Force est toutefois de se demander si le Tigre conserve encore cette force de frappe et toujours cette rapidité dont il a toujours usé pour bondir sur ses adversaires et les terrasser. Comme il a eu à le démontrer face à des lutteurs comme Lac de Guiers 1, Eumeu Sène, Bombardier, Baye Mandione pour ne citer que ces quelques champions qu'il a eu à terrasser.

Rien n'est moins sûr. Sur la lancée de son combat, on sait que Gris Bordeaux est resté sur ses certitudes et écarte l'argument de l'âge que d'aucun lui opposent aujourd'hui. « La jeunesse n'existe pas dans le sport. L'âge n'a pas trop d'importance dans ce qu'on fait. Tout est question d'hygiène de vie, d'entraînement et de récupération. On peut être plus âgé de 10 ans que quelqu'un et être plus fort physiquement que lui. Je suis meilleur qu'Ama Baldé en lutte pure. Un combat ne peut pas me dépasser. Je me sens bien, après une bonne préparation.

Je vais insister sur la concentration et la récupération. Je sais déjà comment aborder ce combat, même si je venais seul au stade », a-t-il répondu. « Je connais Ama, je connais aussi ses forces et ses faiblesses. Je ne peux pas aborder un combat sans démarrer par la bagarre. C'est un de mes points forts, je ne peux pas le changer. Je veux que Ama vienne vers moi au coup de sifflet de l'arbitre », a-t-il déclaré, lors du dernier face-à-face avec Ama Baldé. S'il ne peut pas se prévaloir de l'expérience du Fassois, Ama Baldé n'a rien à envier à aucun des lutteurs.

De par sa popularité, son explosivité et sa hargne, le fils de l'ancien champion Falaye Baldé a de solides arguments aussi bien dans la lutte et dans la bagarre. Il a réussi à le démontrer face à des redoutables adversaires de la trempe de Malick Ndiaye, mais aussi devant Tapha Tine. Ama Baldé attaquera également ce combat sous le signe de la réhabilitation. Puisqu'il n'a plus remporté de victoires depuis 2018 lors de son combat contre le Fassois Papa Sow.

Sa tentative de retour étant soldée par une cinglante défaite contre Modou Lô le 5 novembre dernier. Confiant et déterminé, le lutteur de Pikine aspire à renouer à tout prix avec la victoire. Un objectif qu'il a fortement exprimé lors de ses premières joutes verbales avec son adversaire. « Je ne vais pas attendre Gris Bordeaux, je vais marcher sur lui au coup de sifflet de l'arbitre.

Pourquoi rester sur place alors qu'on s'entraîne dur depuis des mois ? On va se bagarrer, c'est certain...Je vais l'agresser au coup de sifflet de l'arbitre. Je ne vais pas calculer, je suis même prêt à recevoir ses coups. Je n'ai peur de rien, encore moins de Gris Bordeaux. Il a dit qu'il est plus prêt physiquement et qu'il est plus fort. Je vais aller le chercher et l'attaquer. S'il reste sur place ou s'il vient, on va se croiser », a-t-il promis.

Vers un prometteur Guy Gui-Ada Fass

En prélude à sa tête d'affiche, le gala d'Albourakh Event sera enrichi par d'autres combats qui s'annoncent tout aussi palpitants. Le plus attendu opposera Gouy Gui (écurie Mor Fadam) à Ada Fass (Fass). Les autres combats mettront Zoss à Liss Ndiago, Tapha Gueye 2 à Papa Boy Djiné alias « Madji Madji 2 », Gakou 2 à Boul Laal, Ndigeul à Armée, Papa Bari Bari à Bou Siteu.