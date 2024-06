Ile Maurice: Il pose aux côtés de plusieurs politiciens

Muhammad Shakeel Hussain Issack, 29 ans, habitant Quatre-Bornes, a été arrêté dans la nuit du 25 juin. Ce General Worker du ministère de l'Environnement avait en sa possession 505 g de cannabis, soupçonnés d'être destinés au trafic de drogue. Il a comparu en cour mercredi pour trafic de drogue.

Mais ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que ce présumé trafiquant est connu pour se frotter à tous les politiciens. Et aime faire des selfies avec eux. Depuis son arrestation, des photos de lui aux côtés de Kavy Ramano, Maneesh Gobin, Tania Diolle ou encore le maire de Quatre-Bornes ont inondé les réseaux sociaux. L'on soutient que le principal concerné avait pour habitude de demander «des donations» pour ses activités footballistiques. Certains politiciens ayant les moyens lui offrent parfois des rafraîchissements et du briani. D'autres non. Cependant, il serait un membre actif de la régionale de Quatre-Bornes et proche de Kavy Ramano.

Muhammad Shakeel Hussain Issack était proche aussi de l'opposition avant 2019. Après 2019, il se serait rapproché des élus du gouvernement. Les photos qui circulent sur les réseaux auraient été prises lors du dépôt de gerbes le 1er mai au cimetière St Jean, probablement en 2023 ou 2024. Shakeel Hussain Issack se servirait de ces selfies pour impressionner ses amis.

Nous avons voulu demander à Kavy Ramano si Muhammad Shakeel Hussain Issack est bien membre de la régionale du MSM à Quatre-Bornes, mais il ne nous a pas répondu. Maneesh Gobin et Tania Diolle non plus ne sont pas revenus vers nous. La photo prise avec Tania Diolle daterait de la campagne de 2019, selon son entourage.

%

Un des voisins de Muhammad Shakeel Hussain Issack nous raconte que ce dernier est issu d'une famille pauvre. «Il travaillait comme marchand ambulant et il se débrouillait bien. Il s'occupait même d'une équipe de football dans laquelle il évoluait.» Cependant, après son mariage, il aurait eu des problèmes de famille. C'est ainsi qu'il serait tombé dans la drogue.

«Je ne veux pas le défendre mais vous savez combien de consommateurs de drogue finissent par devenir trafiquants eux-mêmes. Cela, non seulement pour avoir leur drogue mais aussi pour faire vivre leur famille ou devenir riche.Et les vrais trafiquants poussent ces jeunes à en revendre.» Il a remarqué comment le jeune homme s'était transformé physiquement. «De footballeur à drogué, ça se voit. Au lieu de l'aider, on n'a fait que l'utiliser.»

Pour un député, «il est très difficile de savoir qui veut prendre un selfie avec vous. Pourrait-on deviner si un jeune est un trafiquant ou non ? D'autant plus qu'il y a des drogués à tous les coins de rue en ce moment».