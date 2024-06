Ile Maurice: Ciel & Total Energies Mauritius 7's - Place au spectacle

Aujourd'hui s'ouvre au Labourdonnais Sports Club, à Mapou, la 2e édition du Ciel & Total Energies Mauritius 7's, avec la participation des meilleures nations africaines, dont les deux géants l'Afrique du Sud et le Kenya, qualifiés pour jouer, dans quelques jours, les Jeux olympiques de paris. Le tournoi s'étendra sur deux week-ends (29-30 juin et 6-7 juillet).

Les Blitzboks, 8es au classement mondial du rugby à sept ont confirmé leur présence en début de semaine, en remplacement du Ghana. Ce, après avoir, durant le week-end dernier, validé leur ticket pour les JO Paris 2024, au terme d'une victoire sur la Grande-Bretagne dans la finale du World Rugby Sevens Repechage. Médaillé de bronze aux JO de Rio en 2016 et champions en titre des Jeux du Commonwealth, les regards seront tournés vers les Blitzboks lors de ce tournoi. Ce sont eux, d'ailleurs, qui l'ouvriront.

Avec un duel comptant pour la Poule C, face à la Zambie, ce samedi à partir de 9h. On peut supposer que les Blitzboks se serviront de cette compétition pour procéder aux derniers réglages avant d'aller à Paris, mais vu leur force, cela ne les empêchera certainement pas de viser le triomphe également. Ils joueront leur 2e match de poule face au Zimbabwe et le dernier, contre l'Algérie.

Le Kenya est l'autre qualifié olympique qui sera présent au Mauritius 7's. 13e mondiale, cette nation débutera son tournoi face... à nos locaux dans le groupe A. Le match est prévu à 10h50. Une mission difficile, donc, attend les protégés de Jean-Baptiste Gobelet, même si notre rugby a beaucoup progressé durant les cinq dernières années.

%

Les deux autres rencontres de Maurice risquent d'être aussi ardues puisqu'on joue à 13h12, contre Madagascar, nation très efficace du rugby africain et champion de l'océan Indien. Et le Nigeria, dauphin de la 1re édition du Mauritius 7's, à 15h56. Aussi difficile que puisse paraître la tâche, on peut cependant être sûr que les Mauriciens donneront tout pour réaliser la meilleure performance possible.

Le Mauritius 7's est qualifié d'historique. Car, pour la 1re fois, le titre de champion d'Afrique sera décidé au terme de deux week-ends de compétition. Si les deux tournois restent bien distincts, le fait est que les points, sur les deux, seront cumulés et la nation qui en aura, au final, récolté le plus sera déclarée championne d'Afrique.

A la clé, il y a aussi un ticket d'entrée pour le World 7's Challenger Series 2025 au champion d'Afrique et son dauphin. Toutefois, l'Afrique du Sud et le Kenya ne sont pas concernés, étant déjà engagés dans le World 7's Series. Si ces deux nations bouclent donc le Mauritius 7's aux deux premières places, les billets pour le World Sevens Challenger Series 2025 iront alors aux nations arri- vées 3e et 4e respectivement.

Le point

Les poules

Poule A

Kenya, Madagascar, Nigeria, Maurice

Poule B

Ouganda, Burkina Faso, Tunisie, Côte d'Ivoire

Poule C

Zimbabwe, Zambie, Afrique du Sud, Algérie

Le programme du jour

9h00 : Zambie v/s Afrique du Sud

9h22 : Algérie v/s Zimbabwe

9h44 : Burkina Faso v/s Tunisie

10h06 : Ouganda v/s Côte d'Ivoire

10h28 : Madagascar v/s Nigeria

10h50 : Kenya v/s Maurice

11h44 : Zambie v/s Algérie

12h06 : Zimbabwe v/s Afrique du Sud

12h28 : Burkina Faso v/s Côte d'Ivoire

12h50 : Ouganda v/s Tunisie

13h12 : Madagascar v/s Maurice

13h34 : Kenya v/s Nigeria

14h50 : Algérie v/s Afrique du Sud

15h12 : Tunisie v/s Côte d'Ivoire

15h34 : Ouganda v/s Burkina Faso

15h56 : Nigeria v/s Maurice

16h18 : Kenya v/s Madagascar

16h50 : Zimbabwe v/s Zambie