Ile Maurice: Bernard Maigrot jeté directement en prison

L'accusation qui rit et la défense qui pleure. Dans un camp, c'est la satisfaction et de l'autre, c'est la déception. Après 23 ans et trois mois en liberté, l'homme d'affaires Bernard Maigrot a passé ses deux premières nuits à la prison de Beau-Bassin. Le 16 juillet, la motion pour décider de sa peine sera débattue aux assises.

Le procès intenté à Bernard Maigrot pour le meurtre de la styliste Vanessa Lagesse a débuté le 20 juin 2024. Jeudi soir, la salle était bondée. D'un côté de la salle d'audience, les proches de Vanessa Lagesse, dont ses soeurs, et de l'autre, les proches de Bernard Maigrot, qui se regardent en chien de faïence. Ils étaient suspendus aux lèvres du président du jury qui prononcerait un verdict de culpabilité ou de non-culpabilité. À noter également, la présence de la Master and Registrar de la Cour suprême, Wendy Rangan, et celle du Deputy Master and Registrar, Vijay Appadoo. La salle d'audience a été prise d'assaut par des avocats et des étudiants en droit. La porte de la salle était grande ouverte, pour permettre à ceux et à celles qui n'avaient pas pu trouver de place à l'intérieur de suivre la décision du jury debout.

C'est dans un silence religieux que le jury a fait connaître son verdict. Le foreman du jury s'est mis debout vers 21 h 45 et a annoncé que Bernard Maigrot a été reconnu coupable à une majorité de sept contre un. Après le verdict, la police a menotté Bernard Maigrot et il a été conduit à la prison de Beau-Bassin dans un fourgon de la Special Support Unit. Dans une déclaration à la presse après le verdict, Me Gavin Glover, Senior Counsel, avocat de Bernard Maigrot, s'est dit très surpris. Il a cependant affirmé qu'il respecte cette décision. Pour lui, la bataille a duré 23 ans et elle continuera jusqu'à ce que l'innocence de Bernard Maigrot soit rétablie.

%

Entouré de tous les avocats de l'accusation, Me Rashid Ahmine, Directeur des poursuites publiques (DDP), a déclaré que justice a été faite après 23 ans. Pour lui, cela permettra à la famille de Vanessa Lagesse d'entamer son deuil. Il a tenu à remercier les avocats de l'accusation, menés par Me Darshana Gayan, senior assistant DPP, pour leur travail acharné. Me Gayan a été épaulée par les Principal State Counsels Mes Audrey Sandra Sunglee et Kevin Moorghen, et les State Counsels Mes Mohammad Irfaan Mittoo et Yanish Rao Jeerasoo. En sus de Me Glover, Bernard Maigrot est aussi représenté par Mes Yves Hein, Nabil Moolna, Ezra Colimalay, Guillaume Gillot et Rayan Proag.