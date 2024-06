Ile Maurice: Des employés dénoncent des abus à la MBC

Des employés de la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) tirent la sonnette d'alarme sur leurs conditions de travail qu'ils jugent insupportables.

Dans une lettre adressée au bureau du Premier ministre, à des parlementaires et à la Financial Crimes Commission (FCC), ils dénoncent une absence totale de méritocratie et des sanctions systématiques à chaque fois qu'ils tentent de se faire entendre. Ils demandent l'intervention du Premier ministre pour remplacer la direction actuelle.

«La MBC est devenue comme un bazar où seuls les proches et membres de la famille des dirigeants trouvent un emploi», écrivent ces employés. Ils révèlent qu'un exercice de recrutement est en cours pour les postes de finance manager et administrative manager, qui auraient dû être publiés en externe mais qui auraient été promis à deux proches de la direction.

Les auteurs de la lettre, qui sont des journalistes, des techniciens et des membres du personnel administratif, dénoncent un abus de pouvoir de la direction et évoquent plusieurs employés qui auraient obtenu des faveurs et privilèges, principalement ceux accordés à certains chauffeurs de la compagnie, qu'ils accusent d'abuser des voitures mises à leur disposition pour des raisons personnelles.

«Tous ces abus se font aux dépens des Mauriciens qui paient la redevance télévisuelle», affirment-ils. Les conditions de travail dans le département news seraient particulièrement préoccupantes. Les employés disent subir des pressions pour déformer les informations, et que ceux qui refusent sont menacés et maltraités. «Le directeur fait comme si la MBC est sa propriété et rend le travail dans cet environnement impossible», s'insurgent-ils.

%

Par ailleurs, un senior driver a écrit à la FCC pour demander l'ouverture d'une enquête sur des voitures acquises et utilisées par le directeur de la MBC. Il dénonce des malversations, notamment l'acquisition d'une Jaguar de l'année 2022 au coût de Rs 2,4 millions pour ses besoins personnels et l'utilisation d'autres voitures de la MBC par ses proches. Au vu de ces accusations graves, ces employés appellent à une action rapide pour mettre fin à ces abus, et rétablir un environnement de travail sain et équitable au sein de l'organisation.

Ces employés réclament ainsi le départ du directeur de la MBC, Anooj Ramsurrun. Sollicité, ce dernier rejette en bloc ces allégations et dénonciations, arguant que c'est une campagne délibérée pour ternir son image. «Les employés ne se sont jamais plaints officiellement et ce n'est pas la première fois qu'il y a ce genre de calomnie pour salir ma réputation», rétorque-t-il.