Ile Maurice: Le Cercle de Joachim en roue libre

Le Cercle de Joachim peut faire un grand pas vers le titre ce week-end à l'occasion de la 14e journée. Les Curepipiens affronteront Petite-Rivière-Noire FC dimanche et peuvent déjà mettre une main sur le trophée en cas de succès. Pour sa part, Pamplemousses SC se retrouve dans l'obligation de l'emporter contre l'AS Vacoas-Phoenix pour espérer continuer à croire au titre.

Plus que cinq journées à disputer et le titre sera décerné. Des tendances se dessinent déjà toutefois, avec notamment le leader qui possède 11 points d'avance sur son plus proche poursuivant et qui est toujours invaincu. Le Cercle de Joachim devrait d'ailleurs étendre sa belle série contre Petite-Rivière-Noire FC ce dimanche. La formation de l'Ouest est loin d'afficher la forme alors que son adversaire est toujours invaincu et possède notamment la meilleure attaque et la meilleure défense.

Pamplemousses SC et l'AS Vacoas-Phoenix ouvriront les hostilités avec un match prévu au stade St-François-Xavier. Les Vacoassiens ont été éliminés de la Republic Cup en milieu de semaine et cherchent à se consoler en renouant avec le succès. Ils sont dans la deuxième partie de tableau et ne sont pas encore sauvés de la relégation. Les Nordistes eux, abattent leur dernière carte. Deuxièmes du championnat, ils doivent impérativement l'emporter pour ne pas être lâchés dans la course au titre.

%

Après un bon début de saison, Grande-Rivière-Sud-Est Wanderers a piqué du nez. Le champion en titre parvient difficilement à maintenir le cap et a chuté au pied du podium. Pire, les Wanderers ont, de plus, déjà concédé 16 buts en 13 sorties. Ils affrontent l'AS Rivière-du-Rempart qui joue mieux cette saison. Les Nordistes sont en finale de la Republic Cup et devraient opposer une farouche résistance d'autant qu'ils sont toujours relégables actuellement.

On suivra avec attention le duel entre Chebel Citizen SC et Entente Boulet-Rouge-Riche-Mare Rovers. Les deux équipes occupent respectivement les 7e et 8e places au tableau avec le même nombre de point (16). Ils ont comme objectif de continuer à s'éloigner de la zone dangereuse. Pour sa part, l'ASPL 2000 aura un match pour le moins facile à négocier. Les Port-louisiens affrontent Savanne SC lundi en match de clôture. Avec seulement un succès et six unités au compteur, les Sudistes ne mènent pas large dans ce match. En face, le club de la capitale peut se maintenir sur le podium en cas de victoire.