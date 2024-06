Ethiopie: Le pays et Toppan Gravity signent un accord de collaboration pour le développement des compétences et la création d'emplois

<strong>Addis Ababa — Le ministère du travail et des compétences et Toppan Gravity ont signé un protocole d'action pour collaborer au développement des compétences et à la création d'emplois.

La ministre du travail et des compétences, Muferiat Kamil, et le directeur général de Toppan Gravity, Jean Pierre Ting, ont signé l'accord aujourd'hui à Addis-Abeba.

S'exprimant à cette occasion, la ministre Muferiat a déclaré que l'accord permettra aux jeunes Éthiopiens d'acquérir des compétences en matière de formation dans le domaine des TIC et dans d'autres domaines connexes.

Par conséquent, les jeunes Éthiopiens qui suivent une formation chez Toppan Gravity auront la possibilité d'être employés par des entreprises internationales dans le monde entier, a-t-elle souligné.

Toppan Gravity est une société basée aux Émirats arabes unis, engagée dans l'industrie de l'imprimerie et possédant des succursales dans le monde entier.

Mme Muferiat a révélé que l'entreprise avait commencé à travailler dans le secteur de l'imprimerie en Éthiopie, en partenariat avec le gouvernement.

L'entreprise s'est engagée à établir un centre d'excellence en Éthiopie en dotant les jeunes du pays des compétences nécessaires et en les déployant dans ses succursales à travers le monde, a-t-elle ajouté.

L'accord de partenariat est également essentiel pour permettre à la jeunesse éthiopienne d'acquérir des compétences et des connaissances, a déclaré Mme Muferiat.

La ministre a également souligné les efforts continus du gouvernement pour créer des emplois pour les Éthiopiens dans le pays et à l'étranger.

Le directeur général de Toppan Gravity, Jean Pierre Ting, a quant à lui déclaré que notre objectif était de tirer parti de tout le potentiel inexploité de l'Éthiopie.

"Nous avons décidé de construire l'usine et le site de production les plus sophistiqués pour la fabrication de documents et de solutions de sécurité en Éthiopie, car le pays dispose d'un potentiel considérable. "