Madagascar: Hôtel de ville Analakely - Concert de la Chorale Ambohitantely à 15 heures

Cette année, la Chorale Ambohitantely marque ses 60 ans d'existence et donnera un concert à l'Hôtel de Ville, sis sur l'Avenue de l'Indépendance aujourd'hui à 15 heures, sur invitation.

Le répertoire indiqué et retenu propose une gamme large et variée en termes de genre musical, puisque seront programmés en première partie des morceaux aux accents modernes sans donner dans le sens du sensationnel, du commercial ou de la mode, sans verser dans le courant du moment, mais teintés d'une touche spécifique propre à cette Chorale et qui a d'ailleurs forgé son identité et son cachet particulier dans le domaine du Chant d'église.

Suivront des compositions de chant d'inspiration purement malgache, écrites par des membres même de la chorale pour toucher et émouvoir les âmes chrétiennes malgaches. Et pour terminer en troisième partie, il va sans dire que de la grande musique classique aura également bel et bien sa place dans un concert digne de ce nom.

Parmi les différents compositeurs retenus, figure l'incontournable Bessa qui était membre de cette Chorale, du temple d'Ambohitantely (pour ne citer en exemple que son inusable Ô iza iza qui est toujours là bien ancré dans le paysage et le monde des chants évangéliques depuis plus d'un demi-siècle maintenant); citons également le très fameux et regretté Daniel Rakotoarivony que le bon Dieu a gratifié d'un talent ô combien indéniable dans la technique et l'esprit de composition de chants pour Chorales d'église. Parmi les auteurs, nous avons remarqué le nom du poète Toly qui a plus de 30 années de présence dans le cercle des poètes et écrivains.

Nous avons également aperçu et noté le nom de l'inlassable Ravalitera Nalisoa, une sommité encore vivante dans le domaine de la littérature malgache. Il sera d'ailleurs à la présentation du début du concert, pour rejoindre ensuite sa place d'aîné des choristes debout sur les estrades !

L'ambiance musicale sera aussi marquée par la présence de Ratovo Valiha, un expert connu et reconnu dans le domaine de la musique traditionnelle malgache, et qui en a porté la renommée bien au-delà des frontières de Madagascar avec son valiha magique.

Le concert prévoit une vingtaine de titres, la représentation est conçue pour durer 2h30 en totalité.