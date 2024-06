Afrique: Fin de la 36è édition du Forum de Crans Montana à Bruxelles - La Jeunesse gabonaise triomphe

Sous l'impulsion de son Excellence Jean-Paul Carteron, Ambassadeur à l'Unesco, Avocat honoraire et Président d'institutions internationales, s'est tenu à Bruxelles du 26 au 29 juin la 36ème édition du Forum Crans Montana en présence de plusieurs dirigeants africains, de ministres des Affaires étrangères, de hauts fonctionnaires et de diplomates, ainsi que de représentants d'organisations internationales et de la société civile.

Le Crans Montana forum regroupe de nombreuses personnalités venues d'horizons diverses qui mènent des réflexions pour un monde espéré meilleur.

Plus de 200 jeunes Africains et européens ont participé à cet événement avec l'ambition de faire partir de la promotion 2024 des New leaders for tomorrow (dont le diplôme emporte pour trois années de nombreux privilèges...)

Le Gabonais Grevice Ndong Ovono s'est distingué par ses prises de position et a été nommé par le conseil de la fondation du forum Universale Nouveau leader du futur 2024. Prix remis par M.Miguel Angel Moratinos, envoyé spécial de Antonio Guteress, Secrétaire Général des Nations Unies en présence des représentants des autorités européennes et de nombreux dignitaires internationaux.

Rappelons que 8 jeunes sur l'ensemble ont reçu cette distinction.