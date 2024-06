Cote d'Ivoire: Catastrophe environnementale à Ity - Le bac à cyanure de la de mine d'or d'Endeavor mining cède, le cavally pollué

Un incident majeur est survenu au niveau du bac à cyanure de la Société Endeavour mining, entraînant une pollution significative du fleuve Cavally et des eaux destinées à la consommation des populations d'Ouyatouo, dans le département de Zouan-Hounien,(Region du Tompki) a appris allafrica.com ce samedi 29 juin 2024. Selon nos sources, l'incident a également touché les sites sacrés riverains de la mine d'or d'Ity.

Les premiers constats ont révélé une mortalité élevée des poissons et plusieurs cas de maladies parmi les habitants, incluant des symptômes de diarrhée, de vomissements et de maux de tête. Ces informations ont été communiquées par les notabilités locales ce jour.

Face à cette situation critique, plusieurs mesures ont été prises pour protéger les populations affectées. Les autorités locales ont lancé une campagne de sensibilisation exhortant les habitants à éviter la consommation de toute espèce animale morte et à ne plus boire l'eau des marigots et des puits. En cas de malaise, il est fortement conseillé de se rendre immédiatement au dispensaire le plus proche.

La pollution du fleuve Cavally, confirmée par les installations de la mine, s'étend désormais jusqu'à Toulepleu. Les populations des villages environnants ont été informées de s'abstenir de consommer les poissons du fleuve jusqu'à nouvel ordre.

Le préfet de Zouhan- hounien, M. Dao Moussa a déclaré : « J'ai saisi la direction départementale des mines de Danané et le Ciapol qui sont sur les lieux pour constater les dégâts. La direction départementale de la santé ainsi que le Sous-préfet de Zouan-Hounien sont également présents. Heureusement, aucun décès n'a été signalé pour le moment. »

Lors d'une réunion d'urgence tenue hier, à son cabinet, le Préfet a également sommé l'opérateur minier de prendre toutes les mesures nécessaires pour circonscrire l'incident et prévenir toute aggravation de la situation.

La rupture de la digue du bassin CIL de la mine d'Ity, ayant conduit à cette pollution, suscite une inquiétude croissante parmi les populations locales et les autorités.

Des efforts concertés sont en cours pour atténuer les impacts de cet incident et protéger la santé publique et l'environnement. A noter que plus en avale les autorités administratives et politiques du département de Toulepleu qui est arrosé par ce fleuve Cavally sont en alerte. Selon le maire de la commune, Dénis Kah Zion, « dès que nous avons appris l’information, nous avons aussitôt alerté les services compétents et les autorités préfectorales. Des prélèvements sont effectués toutes les deux heures. »

Aux dernières nouvelles, le Centre ivoirien antipollution’ Ciapol) qui est sur le terrain va livrer lundi prochain, les résultats des prélèvements effectués.