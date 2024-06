Angola: Le pays dispose de vastes terres arables pour la culture des céréales

Abidjan — L'Angola a réservé de vastes zones de terres arables pour la culture à grande échelle de céréales, a rapporté vendredi, à Abidjan, Côte d'Ivoire, le ministre d'État et de la Coordination économique, Massano Junior.

Intervenant au Forum des Affaires Angola/Côte d'Ivoire, organisé dans le cadre de la visite officielle du Président de la République, Massano Junior a souligné qu'en ce moment, le pays cherche à attirer des investissements privés nationaux et étrangers pour mettre en oeuvre ce plan.

Par conséquent, il a mentionné que l'Angola souhaite promouvoir les investissements et l'établissement de partenariats qui favorisent l'innovation, la compétitivité, ainsi que l'augmentation de l'offre de biens et de services.

Selon le ministre d'État, l'idée est de promouvoir l'intégration et l'expansion des marchés nationaux, en optimisant les ressources et en renforçant les acquis économiques et sociaux.

Il a indiqué que dans le secteur agricole, l'Angola mettait en oeuvre des programmes spécifiques pour accroître la production de café, de cacao et de coton, qui font partie des cultures à grande échelle en Côte d'Ivoire.

Il a affirmé qu'il existe des conditions objectives pour l'établissement, à court terme, de partenariats gagnants entre les opérateurs économiques des deux pays.

%

La Côte d'Ivoire a réussi à bâtir une économie diversifiée, intégrant avec succès les secteurs agricole et manufacturier.

Il a reconnu que l'Angola avait une économie fortement influencée par le secteur pétrolier et gazier, mais qu'il poursuivait avec détermination la transformation de la structure économique, en promouvant une plus grande participation dans les secteurs agricole, minier, manufacturier et des services, ancrée dans la force du secteur privé.

Dans ce contexte, le gouvernement angolais met en oeuvre des réformes structurelles, notamment l'adoption d'une législation qui encourage l'investissement privé, dans le cadre d'un vaste programme visant à améliorer l'environnement des affaires dans notre pays.

Massano Júnior a également informé les hommes d'affaires ivoiriens que l'Angola est également en avance dans la mise en oeuvre du programme de privatisation qui implique environ 100 entreprises publiques opérant dans les secteurs les plus variés de l'économie, notamment la production agricole, le tourisme, le secteur bancaire, le transport et l'exploitation des ressources minérales.

Dans le domaine des investissements publics, il a indiqué que l'Exécutif angolais a donné la priorité à l'amélioration des infrastructures pour soutenir l'activité économique, comme l'électricité, l'eau, les routes, les aéroports, les chemins de fer et les centres logistiques, dans tout le pays.

À cet égard, le gouvernant a souligné le Corridor Économique de Lobito, qui fait partie d'une région productive et logistique à fort potentiel, qui suscite l'intérêt des investisseurs internationaux.

Il a précisé que le Corridor de Lobito implique l'aéroport de Catumbela, le port de Lobito, le chemin de fer de Benguela et la plateforme logistique de Caála, reliant efficacement les marchés de l'Angola, de la République démocratique du Congo et de la Zambie.