Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 30 Juin 2024

Burkina Faso : Commémoration du 11-Décembre - Ziniaré reçoit enfin ses infrastructures

La cérémonie d’inauguration et de transfert aux bénéficiaires des infrastructures réalisées dans le cadre de l’organisation tournante de la fête nationale du 11-Décembre a eu lieu le samedi 29 juin 2024 à Ziniaré. La cérémonie a été placée sous la présidence du ministre de la l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité. Les populations du plateau-central peuvent désormais jouir pleinement des infrastructures du 11 décembre 2021. D’un coût total de plus de 30 milliards de F Cfa, c’est aujourd’hui que les infrastructures du 11 décembre 2021 viennent d’être remises officiellement aux populations du plateau-central. L’acte solennel de remise a été posé par le ministre en charge de l’administration territoriale, Émile Zerbo, mandaté par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré. (Source : Burkina 24)

Gabon : Monde du travail- Le pays restreint à 30% le quota de main-d’œuvre étrangère

Plusieurs Gabonais pensent que l’application réelle de ces quotas permettra de réduire le taux de chômage dans le pays.Le gouvernement gabonais a fixé un quota maximum de 30% pour la main-d’œuvre étrangère dans le pays, à raison de 5% pour le personnel d’exécution, 10% pour les techniciens supérieurs et agents de maitrise, et 15% pour les cadres.Le décret pris lors du Conseil des ministres du 25 juin vise à « restreindre le recours à la main-d’œuvre étrangère à des postes de responsabilité, valoriser la main-d’œuvre gabonaise, et faire coïncider la délivrance des autorisations d’emploi aux besoins du marché », relaie Le Nouveau Gabon.Ces quotas répondent aux dispositions de l’article 137 de la loi n°022/21 du 19 novembre 2021 portant Code du travail en République gabonaise, qui prévoit la priorisation des nationaux de compétence égale à l’embauche. (Source : alibreville.com)

%

Nigeria : Frontière avec le Cameroun -Abuja accepte de ne pas saisir la Cour internationale de Justice

Le dialogue plutôt que la justice internationale pour trouver un consensus sur les derniers kilomètres de frontière à démarquer. Le Cameroun et le Nigeria se sont mis d'accord ce mercredi 26 et jeudi 27 juin 2024 lors de la 20e session extraordinaire de leur commission mixte à Yaoundé. Ainsi, le Nigeria accepte de ne pas saisir la Cour internationale de Justice pour résoudre les derniers points litigieux en suspens. Il reste à s'accorder sur trois points précis dans les derniers 35 km de frontière à définir sur 2100 km environ qui séparent le Cameroun du Nigeria. Deux villages, Kodja, Rhumsiki et une borne dont l'emplacement est discuté. D'un côté, la région de l'Extrême-Nord camerounais. De l'autre, celle nigériane de l'Adamawa. Pour les deux villages, le tracé datant de 1906 est à revoir, car un village s'est développé plus vers le Nigeria, l'autre vers le Cameroun. Les deux grands voisins souhaitent avoir achevé le nouveau tracé complet de leur frontière commune avant la fin 2025. Les besoins des populations affectées par les travaux de démarcation devront être financés. (Source : Rfi)

Côte d’Ivoire : Catastrophe environnementale à Ity- Le fleuve Cavally pollué, populations en danger

Un incident majeur est survenu au niveau du bac à cyanure de la Société Endeavour Mining, entraînant une pollution significative du fleuve Cavally et des eaux destinées à la consommation des populations d'Ouyatouo, dans le département de Zouan-Hounien, a appris Fratmat.info ce samedi 29 juin 2024.L'incident a également touché les sites sacrés riverains de la mine d'or d'Ity.Les premiers constats ont révélé une mortalité élevée des poissons et plusieurs cas de maladies parmi les habitants, incluant des symptômes de diarrhée, de vomissements et de maux de tête. Ces informations ont été communiquées par les notabilités locales ce samedi 29 Juin 20024.Face à cette situation critique, plusieurs mesures ont été prises pour protéger les populations affectées. Les autorités locales ont lancé une campagne de sensibilisation exhortant les habitants à éviter la consommation de toute espèce animale morte et à ne plus boire l'eau des marigots et des puits. En cas de malaise, il est fortement conseillé de se rendre immédiatement au dispensaire le plus proche. (Source : allafrica.com)

Mauritanie : Présidentielle 20024 - Après le vote, le dépouillement des votes se poursuit

En Mauritanie, les bureaux de vote pour l’élection présidentielle ont fermé sur l’ensemble du territoire samedi en fin de journée pour laisser place au dépouillement. Au total, ce sont 1.939.342 électeurs répartis dans 5.400 bureaux de vote, qui étaient appelés à élire leur président de la République pour les cinq prochaines années. Selon la commission électorale, le taux de participation provisoire était de 40 % deux heures avant la fin des opérations de vote. Aucun incident majeur n'a été signalé dans le pays même si certains candidats ont dénoncé des intimidations de leurs représentants dans certains bureaux de vote. Les résultats provisoires devraient être annoncés officiellement dans la journée de ce dimanche ou lundi. Sept candidats se disputent le poste. (Source : africanews.com)

Sénégal : Municipalité- Djibril Sonko remplace Ousmane Sonko à la mairie de Ziguinchor

Djibril Sonko a été élu, jeudi, maire de la ville de Ziguinchor, succédant à Ousmane Sonko, qui a démissionné à la suite de sa nomination au poste de Premier ministre. Jusque-là deuxième adjoint au maire, Djibril Sonko était le seul candidat officiellement déclaré pour cette élection. Plusieurs autres candidatures avaient été évoquées ces derniers jours, notamment celles de Bassirou Coly, Aïda Bodian, et Alassane Diédhiou, mais c’est Djibril Sonko qui a été choisi. L’élection s’est déroulée ce jeudi matin lors d’un vote symbolique. Le bulletin vert de l’unique candidat Djibril Sonko s’opposait à un bulletin blanc, illustrant l’absence de concurrence réelle. Le nouveau maire a été élu en raison de son parcours académique et professionnel impressionnant, qui a largement contribué à son élection. Selon des sources concordantes, Djibril Sonko est originaire de Ziguinchor où il a effectué ses études secondaires au CEM Tété Diédhiou et au lycée Djignabo, avant de poursuivre ses études supérieures à l’université Cheikh Anta Diop (UCAD). Il y a obtenu un Diplôme d’Études Approfondies (DEA) en économie internationale à la Faculté des sciences économiques et de gestion (FASEG). (Source : adakar.com)

Niger : Justice et lois- Le syndicat des magistrats suspend sa grève en raison du deuil national

Le Syndicat Autonome des Magistrats du Niger (SAMAN) a suspendu son préavis de grève de 72 heures, prévu du 1er au 3 juillet, en solidarité avec le deuil national décrété après les événements tragiques survenus à Tassia (Téra), qui ont coûté la vie à de nombreux soldats nigériens. Le SAMAN avait initialement appelé à cette grève pour défendre l’indépendance judiciaire et protester contre l’intervention du pouvoir exécutif dans les affaires judiciaires. Le syndicat dénonçait notamment la levée de la garde à vue de deux policiers accusés de violences contre un magistrat et l’immixtion d’un préfet dans une enquête de meurtre ordonnée par le procureur de la République. (Source : aniamey.com)