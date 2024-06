Congo-Brazzaville: Energies renouvelables - Des bourses de recherche au Centre d'excellence d'Oyo

Le Centre d'excellence d'Oyo pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique (CEO), dans le département de la Cuvette, encourage les étudiants congolais à vite déposer les candidatures au plus tard le 8 juillet sur son site internet, pour bénéficier du programme qui veut promouvoir l'excellence continue dans la recherche scientifique congolaise.

L'appel à candidatures lancé depuis un mois déjà s'adresse aux étudiants congolais en doctorat, en master et post-master. Le programme national veut impliquer les étudiants talentueux dans les recherches liées aux domaines des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.

Il y a quelques semaines, une délégation des experts du CEO a rencontré les étudiants des deux plus grands établissements universitaires du Congo, en l'occurrence les universités Marien-Ngouabi et Denis-Sassou-N'Guesso, pour échanger sur les enjeux de cette bourse qui consacre sept projets de recherche, trois de doctorat, deux de post-master et deux de master.

« Un comité scientifique examinera et sélectionnera les candidatures les plus méritantes. Les résultats seront publiés mi-juillet 2024 et tous les candidats seront informés de leur statut. Ceux qui auront été sélectionnés pourront commencer leurs travaux de recherche au sein du CEO à Oyo dès août 2024 », a expliqué Dr Maryse Nkoua, directrice générale du CEO.

Parmi les thèmes de recherche, on note la production de biogaz dans les zones rurales congolaises ; le développement de champignons anaérobies pour la production de biogaz ; l'innovation et le développement de biocarburants durables pour les fourneaux propres et l'utilisation de la biomasse locale et des déchets agricoles ; l'étude de la surveillance de la qualité de l'air dans les communautés congolaises, etc.

Destiné à apporter des innovations dans son second domaine, celui de l'efficacité énergétique, la bourse a ciblé des thèmes comme la conception de micro-réseaux ayant pour base l'énergie solaire photovoltaïque pour les communautés rurales, le développement et l'installation d'un système portable de production d'énergie micro-hydroélectrique pour les zones rurales congolaises.

« La bourse apportera un soutien financier pouvant aller jusqu'à 17 millions de francs CFA par an par projet de recherche de doctorat et environ 10 millions de francs CFA par an par projet de recherche de master/post-master », a précisé Nelson Cishugi, expert en communication au CEO.

Le CEO a été créé dans l'intérêt de contribuer à la création d'un marché de l'énergie durable intégré et inclusif, tout en soutenant les chercheurs locaux et internationaux, ainsi que le renforcement des capacités institutionnelles, en République du Congo et dans la région.

Le centre dédié à la promotion de la transition énergétique a été inauguré le 23 avril 2023, à Oyo, dans la Cuvette, par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso. Le projet a été concrétisé grâce à un partenariat liant la société Eni SPA au gouvernement congolais, le CEO étant appuyé par l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel.

Son engagement a requis un certain nombre d'exigences qui ont été identifiées et prises en compte dans sa phase de conceptualisation et qui permettent d'assurer l'excellence opérationnelle de ses activités. Il s'agira, entre autres, d'agir en tant que centre de recherche et de développement en République du Congo, améliorer le cadre juridique et agir en tant que groupe de réflexion sur le secteur de l'énergie et ses liens (travail politique et réglementaire), renforcement des capacités des parties prenantes nationales et régionales sur les questions d'énergie et d'interdépendance (formation et renforcement des capacités), stimuler la participation du secteur privé et l'innovation (Promotion des petites et moyennes entreprises et de l'innovation) etc.