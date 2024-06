Algérie: Merad s'enquiert des conditions de déroulement de la saison estivale à Alger

ALGER — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, a effectué, samedi, une visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'Alger durant laquelle il s'est enquis des conditions de déroulement de la saison estivale dans la capitale.

Lors de cette visite, qui intervient conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui accorde une attention particulière à la jeunesse, M. Merad procèdera à l'inauguration de structures sportives et pour jeunes et s'enquerra, aux côtés du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, et du wali d'Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, des conditions de déroulement de la saison estivale et de la mise en service de six nouvelles piscines dans la capitale.

A l'entame de cette visite, M. Merad a suivi un exposé sur les mesures prises dans le cadre des préparatifs de la saison estivale et les moyens matériels et humains mobilisés dans ce cadre pour garantir la sécurité des estivants et la gratuité des plages, avec notamment l'aménagement de 61 plages autorisées à la baignade, des parcsde loisirs, des forêts, des piscines et des structures pour jeunes.

Il a également écouté une présentation sur le programme d'animation mis en place pour la saison estivale, qui prévoit l'organisation de festivals culturels, de caravanes de jeunes, d'ateliers artistiques et d'événements sportifs.