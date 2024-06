Algérie: APN - Adoption de la liste des vice-présidents

ALGER — L'Assemblée populaire nationale (APN) a adopté, samedi à l'unanimité, la liste des vice-présidents au titre de la quatrième année de la neuvième législature, et ce, lors d'une séance plénière présidée par le président de l'institution, Brahim Boughali.

Conformément à l'article 13 du Règlement intérieur de l'APN, une liste de neuf (9) députés proposés par les groupes parlementaires a été adoptée. Il s'agit des députés Zouhaier Nasri et Adel Meitah pour le parti du Front de libération nationale (FLN), Hani Ahcene et Ayoub Hammad pour les Indépendants, Rachid Zine et Souleyman Zerkani pour le Mouvement de la société pour la paix, Monder Bouden pour le Rassemblement national démocratique (RND), El Hadj Cheikh Berbara pour le Front El Moustakbal et Abderrezak Touati pour le Mouvement El-Bina.

A cette occasion, M. Boughali s'est félicité du "climat de fraternité ayant caractérisé l'opération de renouvellement des structures", souhaitant plein succès aux nouveaux vice-présidents dans leurs fonctions afin que l'Assemblée puisse, a-t-il dit, "accomplir pleinement le rôle qui est le sien en vertu de la Constitution".

Il a également salué les efforts des membres du Bureau sortant, qui ont, a-t-il dit, "travaillé avec intégrité et dévouement tout au long d'une année marquée par d'intenses activités législatives et de contrôle et plusieurs Journées d'étude, parlementaires et diplomatiques".

A noter qu'au terme de l'adoption de la liste des nouveaux vice-présidents de l'APN, il a été procédé à l'installation des douze (12) commissions permanentes.