Algérie: FIA - L'industrie militaire crée l'évènement par de nouvelles productions sophistiquées et compétitives

ALGER — Le pavillon de l'Industrie militaire a créé l'évènement lors de la 55e édition de la Foire internationale d'Alger (FIA) par l'exposition de nouvelles productions sophistiquées et compétitives, de très haute qualité, réalisées par des compétences algériennes dans diverses spécialités, traduisant, ainsi, le niveau exceptionnel atteint par les unités de production de cette industrie, qui ont su s'adapter aux avancées technologiques.

Lors d'une tournée de l'APS à la FIA qui se tient du 24 au 29 juin, un afflux particulier de visiteurs a été constaté au niveau du pavillon des industries militaires, présentes avec de nouvelles productions diversifiées et captivantes.

Parmi ces nouveautés, les nouveaux modèles développés de camions et d'autobus version 2024, exposés par l'Etablissement de développement de l'industrie automobile de Tiaret assurant la commercialisation de productions des marques "Mercedes Benz" et "SONACOME" relevant de la Direction des industries militaires du ministère de la Défense nationale, des modèles alliant conception moderne et robustesse.

A cet effet, le représentant dudit établissement, a indiqué que six modèles constituaient la révélation de cette édition, dont trois camions de modèle développés, le K7,5 appelé à remplacer le K66 avec une charge globale ne dépassant pas les 7,5 tonnes, le KM7,5 d'une charge globale de 9,5 tonnes, outre le K12, la version développée du K120, d'une charge globale de 12 tonnes.

L'Etablissement y a également pris part avec trois bus, dont deux bus de 33 et 49 sièges, et d'autres réservés au transport urbain des voyageurs, d'une capacité pouvant atteindre 100 passagers.

Destinés aux entreprises publiques et privées, ainsi qu'aux personnes physiques, ces modèles seront produits et commercialisés, selon le même intervenant, en 2025.

De son côté, l'Etablissement de construction mécanique de Khenchela qui relève de la Direction des fabrications militaires (DFM) a présenté le prototype d'un fusil de précision de calibre 7,62 mm, conçu et développé par l'Etablissement. Ledit fusil est actuellement en phase d'intégration, selon les explications fournies par le représentant de l'Etablissement.

Ledit établissement s'emploie, à travers sa participation à la FIA, à faire connaitre davantage son activité et ses produits, en exposant également les tubes à canaux utilisés comme pièces de rechange.

Autre nouveauté de la FIA, l'hôpital de campagne mobile conçu aux normes internationales par l'Etablissement central de construction (ECC) relevant de la Direction des fabrications militaires (DFM).

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s'est arrêté devant cette réalisation, qui a suscité la curiosité des visiteurs.

Cet hôpital se compose de deux zones : une zone stérile, qui comprend une salle d'opération, une salle de réanimation et une salle de stérilisation des instruments chirurgicaux, et une zone non stérile, qui comprend une salle de soins, une salle de radiologie, un laboratoire d'analyses, une salle préopératoire et un hall de réception.

Cet hôpital doté de matériels et d'équipements de pointe a été réalisé par l'assemblage de six (6) cabines préfabriquées répondant aux normes internationales.

De son côté, l'Etablissement central de rénovation du matériel des transmissions s'emploie à fabriquer et à développer les systèmes et appareils de communication par des ressources humaines locales pour en équiper les unités de l'Armée nationale populaire. L'Etablissement a exposé, lors de cette FIA, ses différents produits développés localement et en partenariat avec des étrangers, selon les explications fournies par le responsable de la chaîne de montage au niveau de l'Etablissement.

Le stand de l'Etablissement de développement et de production des systèmes de technologies avancées (EDPSTA) qui a participé à l'exposition avec des modèles de drones de petite taille quadrirotor, a montré que cet établissement était à la pointe des technologies dans ce domaine.

Ce drone à voilure fixe destiné à la surveillance diurne et nocturne est une des nouveautés de cette édition de la Foire, selon les précisions d'un représentant de l'Etablissement.

Quelque 700 exposants nationaux et étrangers, représentant 32 pays, participent à cette 55e édition de la Foire internationale d'Alger, dont la Turquie est l'invitée d'honneur.