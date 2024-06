Cote d'Ivoire: B2B Digital days 2024 - Les opportunités qu'offre la digitalisation au coeur des échanges

Le digital et ses atouts étaient au coeur de l'édition 2024 de "B2B Digital Days" qui s'est tenue récemment, à Radisson Blu Hotel sis à l'aéroport international Houphouët-Boigny de Port-Bouët, à Abidjan.

A l'occasion, une table ronde sur les opportunités du digital sur le secteur de l'assurance a fait l'objet d'échanges fructueux entre les parties prenantes.

Cette plage a été saisie par Dr Samuel Gbari, directeur technique d'une compagnie d'Assurance, pour partager les exemples de réussite de sa compagnie en matière de transformation numérique.

Selon lui, sa compagnie représentée dans plusieurs pays africains est résolument tournée vers l'avenir, car elle intègre la technologie à tous les niveaux de sa chaîne de valeur, de l'interaction avec les clients à la gestion des sinistres.

Tant pour l'assurance vie que l'assurance non vie, la compagnie panafricaine use de la technologie pour améliorer son efficacité dans l'enrôlement des clients, le paiement des prestations (par virement, mobile money ou en espèces), le suivi de son compte d'épargne ou de ses cotisations, l'identité des bénéficiaires de son assurance-vie, etc.

Le directeur technique de Leadway Assurance a indiqué que la souscription à une assurance automobile peut désormais se faire en peu de temps grâce à la digitalisation de l'attestation automobile. « Nous continuons à améliorer nos applications pour faciliter la tâche à nos clients et renforcer nos liens avec eux », a-t-il assuré.

En matière de suivi et de personnalisation, les clients ont accès à leurs polices d'assurance via une application où ils peuvent suivre leur compte épargne, leurs cotisations et l'identité de leurs bénéficiaires.