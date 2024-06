Congo-Brazzaville: Salubrité - La population de Ngoyo assainit son environnement

Afin de rendre propre et salubre l'environnement de sa circonscription administrative, Wilfrid Genest Paka Banthoud, administrateur-maire du 6e arrondissement, Ngoyo, à Pointe-Noire, a initié l'opération « Action-Environnement par tous » lancée le 29 juin sur l'avenue Jean-Baptiste-Tati-Loutard.

Pelles, brouettes, bêches, fourches en mains, les habitants de Ngoyo ont nettoyé les abords de l'avenue, curé les caniveaux et débarrassé les ordures ménagères qui la jonchent. Une opération qui a bénéficié du soutien des agents de la Société Averda. « Cette opération a pour objectif de donner une bonne image de notre arrondissement au plan assainissement et salubrité.

Nous voulons aussi sensibiliser et conscientiser la population à garder son environnement propre pour être à l'abri des maladies et autres fléaux dus au non-respect des règles d'hygiène élémentaires. Par cette opération, nous voulons aussi faciliter l'écoulement des eaux qui stagnent dans les caniveaux et éviter qu'elles se déversent dans les habitations et commerces situés le long de l'avenue en saison des pluies. Aussi notre préoccupation est -elle de garder cette avenue propre et en bon état », a dit Wilfrid Genest Paka Banthoud.

Et l'administrateur-maire d'ajouter : « Nous sommes heureux que la population regroupée au sein des associations, organisations non gouvernementales, églises ou autres aient compris l'intérêt et l'importance de cette opération en se joignant à nous pour enlever ensemble les tas d'ordures et les immondices qui jonchent cette avenue .» Pour le maire de Ngoyo, le souhait est que cette opération se poursuive pendant les trois mois que dure la saison sèche et que la population consacre au moins le jour de samedi pour effectuer le même geste pour l'intérêt de tous.