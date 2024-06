Congo-Brazzaville: Vie des partis - L'OFC-Brazzaville se dote des moyens de sa politique

La session inaugurale du Conseil fédéral du secrétariat exécutif de l'Organisation des femmes du Congo (OFC) du département de Brazzaville, tenue le 28 juin, a permis à cette union catégorielle du Parti congolais du travail (PCT) d'adopter, entre autres, son programme d'activités ainsi que son budget de l'année 2024.

Sans dévoiler à la presse les grandes lignes des activités à mener et le montant du budget arrêté, les femmes du PCT disposent désormais des moyens conséquents pour l'exécution de leur feuille de route annuelle et bien assurer leur visibilité à Brazzaville. Le secrétaire permanent à l'organisation et à la mobilisation du PCT, Gabriel Ondongo, qui a ouvert les travaux, a salué l'intense activité menée par le Conseil fédéral OFC-Brazzaville, exhorté les militantes à plus de perspicacité à développer le sens de responsabilité et les a appelées à la cohésion et à la vigilance afin de ne pas céder aux marchands d'illusions.

La présidente du secrétariat exécutif fédéral de l'OFC du département de Brazzaville, Charlotte Opimbat, dans son mot de circonstance, a rappelé les défis auxquels la fédération doit faire face avant d'exhorter toutes les membres du Conseil à apporter aux organes de base la cohésion dans leur action, l'impulsion et la compatibilité, l'information et la formation, l'encadrement nécessaire à l'extension. Tout cela afin de contribuer, a-t-elle dit, au rayonnement de l'OFC et d'entretenir des bons rapports avec les mouvements associatifs et les sympathisants en qualité de mécanismes permettant d'assurer à l'OFC des victoires directes et indirectes dans toutes les batailles politiques et socioéconomiques engagées à tous les niveaux.

Selon elle, cette session inaugurale du Conseil fédéral de l'OFC-Brazzaville qui se tient quatre mois et dix jours après son installation se déroule dans un contexte international incertain avec des conséquences néfastes sur le tissu économique congolais. La présidente du bureau exécutif national de l'OFC, Inès Nefer Bertille Ingani Voumbo Yalo, de son côté, a rappelé les missions politiques de cette union catégorielle du PCT. Pour elle, l'OFC est un outil dont dispose le PCT non seulement pour véhiculer ses idéaux au sein de la couche féminine mais aussi pour assurer la promotion de la femme, notamment sa représentativité au sein de toutes les sphères de la vie politique nationale.

Inès Nefer Bertille Ingani Voumbo Yalo a, par ailleurs, relevé que cette session se tient dans un contexte national difficile marqué, entre autres, par une crise financière mais aussi par une campagne de désinformation et de déstabilisation des institutions de la République. « Notre organisation se doit plus que jamais d'être engagée aux côtés du PCT pour accompagner le président du Comité central et le gouvernement pour la recherche des réponses aux attentes légitimes de la population.

Nous devons redoubler de vigilance pour barrer la voie aux esprits malveillants, en ce moment où le PCT se prépare à affronter les échéances d'importance capitale pour l'avenir du parti et du pays, notamment le congrès et la présidentielle dont l'organisation du congrès et la participation à la présidentielle prévue pour 2026 », a-t-elle rappelé.

Clôturant les travaux, la représentante nationale de l'OFC, Chantal Nkodia, a insisté sur le fait qu'à l'orée du 6e congrès ordinaire du PCT et à moins de deux ans de l'élection présidentielle de 2026, il faut travailler pour relever le défi de leur participation à ces enjeux de taille. D'après elle, ces échéances imposent à l'OFC une mobilisation soutenue pour sécuriser l'électorat féminin et garantir la victoire écrasante du président du Comité central du PCT à cette élection. « La fédération de Brazzaville doit rester mobiliser en tant que poumon de l'activité politique de notre parti.

Vous ne devez plus attendre mais rester plutôt debout en train de travailler, gagner du terrain, prôner les valeurs de paix et valoriser les acquis du pouvoir. Au sortir de cette session inaugurale, le parti attend de vous des actions réelles en vue de susciter une adhésion populaire autour de notre glorieux parti et de son président en cette période de crise », a-t-elle martelé, appelant à la mobilisation de toutes les forces vives féminines dans l'ordre, la discipline, l'unité et la cohésion.