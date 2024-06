Afrique: Festival du cinéma euro-africain - « Moi capitaine » clôture le rendez-vous

Débuté le 7 mai lors du lancement du mois de l'Europe, le festival du cinéma euro-africain a baissé ses rideaux le 28 juin à Canal Olympia Poto-Poto, avec la projection du film « Moi capitaine ».

Réalisation de l'Italien Matteo Garonne sorti en 2023, "Moi capitaine", de son titre original "Io capitano", c'est l'histoire de deux jeunes adolescents de 16 ans, Seydou et Moussa, qui décident de quitter discrètement leur terre natale pour rejoindre l'Europe. Mais sur leur chemin, les rêves et les espoirs d'une vie meilleure sont très vite anéantis par les dangers de ce périple. Leur seule arme dans cette odyssée restera leur humanité.

Profondément émouvant, "Moi, capitaine" s'inspire de récits vrais de jeunes sénégalais s'étant lancés dans une perilleuse traversée vers l'Europe pour raconter avec authenticité cette aventure extrême. Durant près de 2h, entre humour et drame, ce long métrage a tenu en haleine le public qui a voyagé dans toutes sortes de sentiments et d'émotions : rire, regret, peur, douleur, audace, résilience...

Au terme de la projection, l'ambassadeur du Sénégal au Congo, Abou Lo, a salué cette oeuvre cinématographique dont la trame traite des problèmes qui préoccupent les gouvernants africains et européens, particulièrement ceux du Sénégal. Pour lui, ce film retrace certes la tragédie des immigrants africains qui passent par le Sahara, mais il y a d'autres tragédies qui ne se passent pas nécessairement au Sahara, mais dans l'océan Atlantique. Des bateaux pris à partir des zones du Sénégal, de la Gambie et de la Mauritanie, qui échouent dans les rives de l'Espagne avec des bilans importants de morts et de disparus.

" Le message fort de ce film est de réaliser que ce dont nous allons chercher ailleurs, nous pouvons l'obtenir ici, en travaillant et en se formant. C'est pourquoi au Sénégal aujourd'hui, la priorité de l'ancien, comme du nouveau régime, c'est de lutter contre l'immigration clandestine. Tous les efforts sont faits pour maintenir les jeunes, accroître l'employabilité des jeunes, la formation des jeunes pour les retenir dans nos pays", a fait savoir le diplomate sénégalais.

L'Italie était le pays à l'honneur à travers le film "Moi capitaine" du réalisateur et metteur en scène italien Matteo Garonne. " Je suis particulièrement honoré de le présenter car je suis aussi originaire de l'Italie. Dans ce film, Matteo Garrone met tout son talent de réalisateur au service d'une grande histoire humaniste qui fait écho à la terrible crise migratoire qui agite le monde. En tant qu'Italiens et Sénégalais, nous nous sentons particulièrement concernés par la thématique principale du film, celle de l'immigration, sujet qui cristallise énormément de tension, particulièrement en ces lendemains des élections européennes", a déclaré Giacomo Durazzo, ambassadeur de l'UE au Congo.

Destiné à réveiller les consciences et à donner un visage aux drames qui viennent chaque jour gonfler le flot des informations, il estime qu'autant que le film a bouleversé par la justesse de son regard et la qualité de son interprétation, "dans le même temps, j'espère que nous en ressortons déterminés à nous battre et à nous mobiliser pour continuer à faire changer les perceptions négatives sur l'immigration".

Pour le jeune artiste gospel MNA best, ce film bien réalisé, avec de belles images, est une vraie leçon pour les jeunes africains qui feraient mieux d'investir chez eux que d'aller chercher un bonheur illusoire ailleurs ; d'autant plus qu'arriver à destination n'est pas garanti comme on a pu le voir.