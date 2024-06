Congo-Brazzaville: Célébration du mois de l'Europe - Une note de satisfaction pour la délégation de l'UE-Congo

L'édition 2024 de la célébration du mois de l'Europe s'est close le 28 juin à Brazzaville. Pour Giacomo Durazzo, ambassadeur, chef de délégation de l'Union européenne (UE)-Congo, l'édition de cette année a tenu toutes ses promesses.

La cérémonie a été rehaussée par la présence de l'ambassadeur d'Italie au Congo, Enrico Nunziata, et son épouse; l'ambassadeur du Sénégal au Congo, Abou Lo; Koussiama Gouadi, responsable d'Axek consulting, de la société civile, des artistes et bien d'autres. " Un très grand merci à vous tous d'être présents pour clôturer à nos côtés presque deux mois d'une belle aventure débutée le 7 mai et résolument placée sous le signe de la culture qui a permis de mettre en lumière la dimension multifacette du partenariat entre l'Union européenne et le Congo ", a dit dans son allocution Giacomo Durazzo, ambassadeur, chef de délégation de l'UE-Congo.

Cette année, la célébration du mois de l'Europe s'est matérialisée à travers plusieurs temps forts, à savoir le Festival du film euro-africain à travers une programmation riche et variée qui a permis la projection de onze films ; une exposition éphémère des portraits, parcours et témoignages de jeunes femmes et hommes issus des projets de l'UE-Congo avec l'ambition qu'ils soient sources d'inspiration pour d'autres jeunes ; la contribution à la troisième édition de la Semaine de la mode, à l'initiative de l'Institut français du Congo, qui a régalé le public avec des collections audacieuses et originales et en même temps respectueuses de l'environnement dans le choix des matériaux utilisés ; le festival de photographie, Kokutan'art, qui a permis de poser un regard esthétique et documentaire sur la thématique de l'urgence à travers les objectifs des différents photographes européens et africains qui ont été conviés à y participer.

Une place de choix occupée par la jeunesse congolaise

On retiendra également le fait qu'au coeur de cette célébration du mois de l'Europe 2024, la jeunesse congolaise a occupé une place de choix, s'inscrivant dans la cohérence du slogan de l'UE-Congo de cette année et du fil conducteur de ses actions, « Agir avec les jeunes qui transforment le monde ». Pour ce faire, à Pointe-Noire et Owando, il s'est tenu des rencontres citoyennes des jeunes, aux côtés de l'ambassade de France, de l'association Human Empress et de la radio citoyenne des jeunes. Des temps d'échange et de partage avec les jeunes sur la manière de transformer le monde et de lutter contre la pollution des mers. Ainsi, stimuler l'engagement communautaire.

"Dans ces deux villes, nous avons rencontré des jeunes certes, préoccupés par les problématiques du monde actuel et en particulier du Congo, mais nous avons eu en face de nous des jeunes également engagés, porteurs d'idées et de solutions, soucieux d'apporter leurs contributions à la construction d'un avenir plus durable pour tous.

Aussi, avec les élèves de classe terminale du lycée Saint-Exupéry, nous avons échangé sur l'avenir de l'Europe, en particulier dans le contexte des élections européennes qui se sont déroulées il y a quelques semaines et qui se sont bien déroulées ", a déclaré Giacomo Durazzo. Il a ajouté qu'il y a eu aussi d'autres initiatives auprès des jeunes en situation de vulnérabilité, l'occasion de faire preuve de solidarité et d'empathie auprès de ceux qui en ont le plus besoin.

" À travers la célébration de ce mois de l'Europe et l'ensemble des activités qui en ont découlé, c'est un visage particulièrement humain et dynamique du partenariat UE-Congo que nous avons voulu illustrer, visage qui place les droits fondamentaux, le respect mutuel et les valeurs au coeur de toute relation et interaction. Merci aux collègues de l'équipe Europe pour leur engagement, en particulier l'ambassade de France, l'Institut français du Congo, les structures qui ont accueilli les projections du cinéma itinérant à Brazzaville, Pointe-Noire et Owando, les structures et les associations, le ciné-club avec la Forge production, les amis des médias, le public et les jeunes ", a-t-il dit.